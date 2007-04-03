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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 22 жов, 2020 19:03
Ещё раз о новости.Да она не из мелких.Но я им ввиду, что заявление об очередном раунде накачки на триллион баксов было бы куда более существенной новостью
Додано: Чет 22 жов, 2020 19:05
Да. я разочарован в нём.В прошлый подскок вышел по 293 и больше в портфеле не держу.Хотя очень надеялся.
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