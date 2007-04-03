Додано: Чет 22 жов, 2020 20:13

spacemachine написав: там как раз вчера хамаха выпустил очередной видос, где сказал, что потолок 12к и там всех побреют) там как раз вчера хамаха выпустил очередной видос, где сказал, что потолок 12к и там всех побреют)

Практически все блогеры обделались.Ильюха тоже зашортил очень рано.Армян тока сёдня переобулся, а то всё вниз крючки рисовал.Как жаловался когда то Саша из ТиСиАй аналитикс - биткоин сломал весь анализ.так оно и произошло.А что вы хотели. товарищи.априори как бы все знают. что будет рост.Одни скромно называют 15-20-30, других понесло на 75- 200-350.Ну то ладно.Но почему то многие считали. что им дадут на крючке вниз закупиться.И только потом ракета вверх, вместе с ними.Не, так не бывает.Теперь большой вопрос - кула будет и когда коррекция.Вот там и нужно будет заходить желающим.Може Зебра и прав, что ниже 10 уже не будет.Дело в том. что Грейскейл набирал по 10-11+, они не дураки.А с альтами вопрос ещё больший, не все лишь они выстрелят.можно остаться с хламом на руках.Недавно писал о Линк, как ориентир, хорошо так пошёл.Дефи пророчат вторую волну.Думается падение полностью отработают не все. но частично должны подскочить.Для этого нужно битку пофлетить 2-3 недели в рне 13, многие подтянутся и может иксанут.