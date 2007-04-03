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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2009201020112012

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 167
1) дно вже було пройдено
28%
46
2) не нижче 3500
12%
20
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
34%
57
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 18:39

+450M тезера
paolo_b_o
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 19:03

Ещё раз о новости.Да она не из мелких.Но я им ввиду, что заявление об очередном раунде накачки на триллион баксов было бы куда более существенной новостью :)
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 19:05

  lrs7719 написав:
  phantom_systems написав:
Я так понимаю, они будут работать через Coinbase. Дед, бутериум, кеша и лайт там топовые рынки, этим и обусловлен выбор. В дальнейшем могут и другую альту из торгуемой там добавить.


Может хотя бы этот фактор разбудит кешу. По отношению ко всей топ-крипте цена ниже нижнего дна.

Да. я разочарован в нём.В прошлый подскок вышел по 293 и больше в портфеле не держу.Хотя очень надеялся. :(
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 20:13

  spacemachine написав:там как раз вчера хамаха выпустил очередной видос, где сказал, что потолок 12к и там всех побреют)

Практически все блогеры обделались.Ильюха тоже зашортил очень рано.Армян тока сёдня переобулся, а то всё вниз крючки рисовал.Как жаловался когда то Саша из ТиСиАй аналитикс - биткоин сломал весь анализ.так оно и произошло.А что вы хотели. товарищи.априори как бы все знают. что будет рост.Одни скромно называют 15-20-30, других понесло на 75- 200-350.Ну то ладно.Но почему то многие считали. что им дадут на крючке вниз закупиться.И только потом ракета вверх, вместе с ними.Не, так не бывает.Теперь большой вопрос - кула будет и когда коррекция.Вот там и нужно будет заходить желающим.Може Зебра и прав, что ниже 10 уже не будет.Дело в том. что Грейскейл набирал по 10-11+, они не дураки.А с альтами вопрос ещё больший, не все лишь они выстрелят.можно остаться с хламом на руках.Недавно писал о Линк, как ориентир, хорошо так пошёл.Дефи пророчат вторую волну.Думается падение полностью отработают не все. но частично должны подскочить.Для этого нужно битку пофлетить 2-3 недели в рне 13, многие подтянутся и может иксанут.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 23:31

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Эфир шорт 419, можем немного откатиться до 390-400 например.
Вижу по RSI(28) дивергенцию на 5-30 минутках.
Стоп на 440
Zebra
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  #<1 ... 2009201020112012
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