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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 22 жов, 2020 19:03
Ещё раз о новости.Да она не из мелких.Но я им ввиду, что заявление об очередном раунде накачки на триллион баксов было бы куда более существенной новостью
Додано: Чет 22 жов, 2020 19:05
Да. я разочарован в нём.В прошлый подскок вышел по 293 и больше в портфеле не держу.Хотя очень надеялся.
Додано: Чет 22 жов, 2020 20:13
Практически все блогеры обделались.Ильюха тоже зашортил очень рано.Армян тока сёдня переобулся, а то всё вниз крючки рисовал.Как жаловался когда то Саша из ТиСиАй аналитикс - биткоин сломал весь анализ.так оно и произошло.А что вы хотели. товарищи.априори как бы все знают. что будет рост.Одни скромно называют 15-20-30, других понесло на 75- 200-350.Ну то ладно.Но почему то многие считали. что им дадут на крючке вниз закупиться.И только потом ракета вверх, вместе с ними.Не, так не бывает.Теперь большой вопрос - кула будет и когда коррекция.Вот там и нужно будет заходить желающим.Може Зебра и прав, что ниже 10 уже не будет.Дело в том. что Грейскейл набирал по 10-11+, они не дураки.А с альтами вопрос ещё больший, не все лишь они выстрелят.можно остаться с хламом на руках.Недавно писал о Линк, как ориентир, хорошо так пошёл.Дефи пророчат вторую волну.Думается падение полностью отработают не все. но частично должны подскочить.Для этого нужно битку пофлетить 2-3 недели в рне 13, многие подтянутся и может иксанут.
Додано: Чет 22 жов, 2020 23:31
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Эфир шорт 419, можем немного откатиться до 390-400 например.
Вижу по RSI(28) дивергенцию на 5-30 минутках.
Стоп на 440
Додано: П'ят 23 жов, 2020 03:45
нормально ТА работает, открываешь дневку\недельку, рисуешь уровни и смотришь, как четко там все отбивается, стопы на уровнях и ждешь. хз как можно было не увидеть очевидный тренд, тем более там легко можно было подстраховаться стопом в случае падения. ну смотря у кого какие таймфреймы конечно, я не вижу смысла торговать по другому, ну только если скальпинг, но мне лень каждый день в казино играть
вот все четко и понятно
ну и конечно еще одно подспорье для роста
жду 14к, все так хорошо поджимается под тест уровней
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