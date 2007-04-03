phantom_systems написав: Я так понимаю, они будут работать через Coinbase. Дед, бутериум, кеша и лайт там топовые рынки, этим и обусловлен выбор. В дальнейшем могут и другую альту из торгуемой там добавить.
Может хотя бы этот фактор разбудит кешу. По отношению ко всей топ-крипте цена ниже нижнего дна.
Да. я разочарован в нём.В прошлый подскок вышел по 293 и больше в портфеле не держу.Хотя очень надеялся.
spacemachine написав:там как раз вчера хамаха выпустил очередной видос, где сказал, что потолок 12к и там всех побреют)
Практически все блогеры обделались.Ильюха тоже зашортил очень рано.Армян тока сёдня переобулся, а то всё вниз крючки рисовал.Как жаловался когда то Саша из ТиСиАй аналитикс - биткоин сломал весь анализ.так оно и произошло.А что вы хотели. товарищи.априори как бы все знают. что будет рост.Одни скромно называют 15-20-30, других понесло на 75- 200-350.Ну то ладно.Но почему то многие считали. что им дадут на крючке вниз закупиться.И только потом ракета вверх, вместе с ними.Не, так не бывает.Теперь большой вопрос - кула будет и когда коррекция.Вот там и нужно будет заходить желающим.Може Зебра и прав, что ниже 10 уже не будет.Дело в том. что Грейскейл набирал по 10-11+, они не дураки.А с альтами вопрос ещё больший, не все лишь они выстрелят.можно остаться с хламом на руках.Недавно писал о Линк, как ориентир, хорошо так пошёл.Дефи пророчат вторую волну.Думается падение полностью отработают не все. но частично должны подскочить.Для этого нужно битку пофлетить 2-3 недели в рне 13, многие подтянутся и может иксанут.
spacemachine написав:там как раз вчера хамаха выпустил очередной видос, где сказал, что потолок 12к и там всех побреют)
Практически все блогеры обделались.Ильюха тоже зашортил очень рано.Армян тока сёдня переобулся, а то всё вниз крючки рисовал.Как жаловался когда то Саша из ТиСиАй аналитикс - биткоин сломал весь анализ.так оно и произошло.А что вы хотели. товарищи.априори как бы все знают. что будет рост.Одни скромно называют 15-20-30, других понесло на 75- 200-350.Ну то ладно.Но почему то многие считали. что им дадут на крючке вниз закупиться.И только потом ракета вверх, вместе с ними.Не, так не бывает.Теперь большой вопрос - кула будет и когда коррекция.Вот там и нужно будет заходить желающим.Може Зебра и прав, что ниже 10 уже не будет.Дело в том. что Грейскейл набирал по 10-11+, они не дураки.А с альтами вопрос ещё больший, не все лишь они выстрелят.можно остаться с хламом на руках.Недавно писал о Линк, как ориентир, хорошо так пошёл.Дефи пророчат вторую волну.Думается падение полностью отработают не все. но частично должны подскочить.Для этого нужно битку пофлетить 2-3 недели в рне 13, многие подтянутся и может иксанут.
нормально ТА работает, открываешь дневку\недельку, рисуешь уровни и смотришь, как четко там все отбивается, стопы на уровнях и ждешь. хз как можно было не увидеть очевидный тренд, тем более там легко можно было подстраховаться стопом в случае падения. ну смотря у кого какие таймфреймы конечно, я не вижу смысла торговать по другому, ну только если скальпинг, но мне лень каждый день в казино играть https://www.tradingview.com/x/PLF8Hhnu вот все четко и понятно ну и конечно еще одно подспорье для роста https://www.tradingview.com/x/4B8zDMUH жду 14к, все так хорошо поджимается под тест уровней
zРадио написав:Решил пересчитать на сегодня себестоимость добычи биткоина на майнерах нового поколения (старые после халвинга просто перестали быть эффективными и активно заменяются, или уже заменены).
Итого, без учета амортизации майнеров и накладных расходов дата-центра: - при стоимости э/э $0,03 кВтч - 3393 долларов; - при стоимости э/э $0,04 кВтч - 4524 долларов; - при стоимости э/э $0,05 кВтч - 5565 долларов; - при стоимости э/э $0,06 кВтч - 6786 долларов.
С учетом амортизации майнеров без накладных расходов дата-центра: - при стоимости э/э $0,03 кВтч - 9441 долларов; - при стоимости э/э $0,04 кВтч - 10096 долларов; - при стоимости э/э $0,05 кВтч - 11613 долларов; - при стоимости э/э $0,06 кВтч - 12834 долларов.
С учетом амортизации майнеров и накладных расходов дата-центра: - при стоимости э/э $0,03 кВтч - 10006 долларов; - при стоимости э/э $0,04 кВтч - 10661 долларов; - при стоимости э/э $0,05 кВтч - 12178 долларов; - при стоимости э/э $0,06 кВтч - 13399 долларов.
Как видим, себестоимость неплохо так давит снизу на цену монеты после халвинга. Среднемесячное увеличение сложности (а значит и себестоимости) майнинга за последние 12 месяцев - 5%.
PS: расчеты сделаны исходя из использования ASIC Miner S19 Pro (110 TH/s, 3250W), купленного по минимальной цене очень крупных партий (1800 долларов), накладные расходы дата-центра - 5% от добычи (временный выход майнеров из строя, аренда помещений, работа персонала)
ціна майнера S19 Pro від 4000 до 5000$ за штуку зробіть перерахунок
Кучинелли написав:А с альтами вопрос ещё больший, не все лишь они выстрелят.можно остаться с хламом на руках.Недавно писал о Линк, как ориентир, хорошо так пошёл.Дефи пророчат вторую волну.Думается падение полностью отработают не все. но частично должны подскочить.Для этого нужно битку пофлетить 2-3 недели в рне 13, многие подтянутся и может иксанут.
Кстати в пользу этой версии говорит и рост бутериума. Интесно - трон тоже пойдёт вверх? Вроде как в сентябре у него было что то с дефаевскими платформами. Зек на этом фоне смотрится не важно в краткостроке.ИМХО