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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 23 жов, 2020 18:53
osafly написав: kuzment написав:
Какие мысли по Ethereum Classic?
По сути с него вся эта история с кефиром и началась...
Тем более сейчас они уменьшают DAG файл, что даёт возможность майнить видеокартам 4 g.b.
Давно не стреляла
И вряд ли стрельнет серьезно.Кому нужно монета,которую постоянно атаками 51,просто затрах... в доску.Вечно с ней не все в порядке,то там спиз... то там украли и вывели,то ломанули снова.Сплошной стрем.Потому и не растет!
Они ж для этого и хотят привлечь майнеров, что бы усложнить сеть и защитить её от атак. От кефира в ближайший месяц-два отвалятся четвёрки, им куда то нужно деваться. Думаю это может повысить интерес к монете
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 19:01
spacemachine написав:
нормально ТА работает, открываешь дневку\недельку, рисуешь уровни и смотришь, как четко там все отбивается, стопы на уровнях и ждешь. хз как можно было не увидеть очевидный тренд, тем более там легко можно было подстраховаться стопом в случае падения. ну смотря у кого какие таймфреймы конечно, я не вижу смысла торговать по другому, ну только если скальпинг, но мне лень каждый день в казино игратьhttps://www.tradingview.com/x/PLF8Hhnuвот все четко и понятнону и конечно еще одно подспорье для ростаhttps://www.tradingview.com/x/4B8zDMUHжду 14к, все так хорошо поджимается под тест уровней
ТА работает всегда и везде.Просто по разному.Когда всё уже случилось. то очень просто разложить по волнам. отметить уровни и всё зашибись.А вот заранее предсказать уже сложнее.Здесь всегда два осн варианта - вверх и вниз.И каждый из них имеет право на жизнь и свою ВЕРОЯТНОСТЬ.Так вот после бурного роста вероятность отката всегда повышается.А если рост вместо отката продолжается, то тогда говорят, что пошёл маловероятный сценарий.Так понятно.Я на ТВ каждый день просматриваю десятки идей и могу сказать. что рисунков с графиками вниз и до 8 и до 10 там тоже хватает.и они тоже имеют право на вероятность.В момент самый вероятный сценарий это откат на 12500-12800 потом флет и на сопротивление 13700-13900.В это время альты могут себя вести ну просто непредсказуемо, нужно глубже смотреть за каждым.
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 19:08
kuzment
В 2018 держал классик.Потом из него перешёл , вовремя, т к он сильно сдал.Больше не интересен как и многие старые монеты.Пока по нему ничего особого не намечается.
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