Додано: П'ят 23 жов, 2020 19:01

spacemachine написав: нормально ТА работает, открываешь дневку\недельку, рисуешь уровни и смотришь, как четко там все отбивается, стопы на уровнях и ждешь. хз как можно было не увидеть очевидный тренд, тем более там легко можно было подстраховаться стопом в случае падения. ну смотря у кого какие таймфреймы конечно, я не вижу смысла торговать по другому, ну только если скальпинг, но мне лень каждый день в казино игратьhttps://www.tradingview.com/x/PLF8Hhnuвот все четко и понятнону и конечно еще одно подспорье для ростаhttps://www.tradingview.com/x/4B8zDMUHжду 14к, все так хорошо поджимается под тест уровней нормально ТА работает, открываешь дневку\недельку, рисуешь уровни и смотришь, как четко там все отбивается, стопы на уровнях и ждешь. хз как можно было не увидеть очевидный тренд, тем более там легко можно было подстраховаться стопом в случае падения. ну смотря у кого какие таймфреймы конечно, я не вижу смысла торговать по другому, ну только если скальпинг, но мне лень каждый день в казино игратьhttps://www.tradingview.com/x/PLF8Hhnuвот все четко и понятнону и конечно еще одно подспорье для ростаhttps://www.tradingview.com/x/4B8zDMUHжду 14к, все так хорошо поджимается под тест уровней

ТА работает всегда и везде.Просто по разному.Когда всё уже случилось. то очень просто разложить по волнам. отметить уровни и всё зашибись.А вот заранее предсказать уже сложнее.Здесь всегда два осн варианта - вверх и вниз.И каждый из них имеет право на жизнь и свою ВЕРОЯТНОСТЬ.Так вот после бурного роста вероятность отката всегда повышается.А если рост вместо отката продолжается, то тогда говорят, что пошёл маловероятный сценарий.Так понятно.Я на ТВ каждый день просматриваю десятки идей и могу сказать. что рисунков с графиками вниз и до 8 и до 10 там тоже хватает.и они тоже имеют право на вероятность.В момент самый вероятный сценарий это откат на 12500-12800 потом флет и на сопротивление 13700-13900.В это время альты могут себя вести ну просто непредсказуемо, нужно глубже смотреть за каждым.