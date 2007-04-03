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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2011201220132014>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 168
1) дно вже було пройдено
27%
46
2) не нижче 3500
12%
20
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
58
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 18:53

  osafly написав:
  kuzment написав:Какие мысли по Ethereum Classic?
По сути с него вся эта история с кефиром и началась...
Тем более сейчас они уменьшают DAG файл, что даёт возможность майнить видеокартам 4 g.b.
Давно не стреляла


И вряд ли стрельнет серьезно.Кому нужно монета,которую постоянно атаками 51,просто затрах... в доску.Вечно с ней не все в порядке,то там спиз... то там украли и вывели,то ломанули снова.Сплошной стрем.Потому и не растет!

Они ж для этого и хотят привлечь майнеров, что бы усложнить сеть и защитить её от атак. От кефира в ближайший месяц-два отвалятся четвёрки, им куда то нужно деваться. Думаю это может повысить интерес к монете
kuzment
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 19:01

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  spacemachine написав:нормально ТА работает, открываешь дневку\недельку, рисуешь уровни и смотришь, как четко там все отбивается, стопы на уровнях и ждешь. хз как можно было не увидеть очевидный тренд, тем более там легко можно было подстраховаться стопом в случае падения. ну смотря у кого какие таймфреймы конечно, я не вижу смысла торговать по другому, ну только если скальпинг, но мне лень каждый день в казино игратьhttps://www.tradingview.com/x/PLF8Hhnuвот все четко и понятнону и конечно еще одно подспорье для ростаhttps://www.tradingview.com/x/4B8zDMUHжду 14к, все так хорошо поджимается под тест уровней


ТА работает всегда и везде.Просто по разному.Когда всё уже случилось. то очень просто разложить по волнам. отметить уровни и всё зашибись.А вот заранее предсказать уже сложнее.Здесь всегда два осн варианта - вверх и вниз.И каждый из них имеет право на жизнь и свою ВЕРОЯТНОСТЬ.Так вот после бурного роста вероятность отката всегда повышается.А если рост вместо отката продолжается, то тогда говорят, что пошёл маловероятный сценарий.Так понятно.Я на ТВ каждый день просматриваю десятки идей и могу сказать. что рисунков с графиками вниз и до 8 и до 10 там тоже хватает.и они тоже имеют право на вероятность.В момент самый вероятный сценарий это откат на 12500-12800 потом флет и на сопротивление 13700-13900.В это время альты могут себя вести ну просто непредсказуемо, нужно глубже смотреть за каждым.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 19:08

kuzment
В 2018 держал классик.Потом из него перешёл , вовремя, т к он сильно сдал.Больше не интересен как и многие старые монеты.Пока по нему ничего особого не намечается.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 21:13

Кое что из моих источников, чтобы недавно здесь обсуждаемое было более понятным

О наболевшем. Всего за день PayPal оказался на вершине массадопшена и скатился обратно в ту дыру, откуда вылезла эта идея.

Если кто-то сейчас считает, что он видел мошенников, то PayPal переплюнул всех вместе взятых.

На сайте PayPal оказалось весьма подробное описание (https://www.paypal.com/us/smarthelp/art ... toComplete) того, что на самом деле произошло.

Если коротко, то никто не может пополнить баланс криптой, не может её вывести и даже тратить. Крипту от PayPal можно купить только у PayPal, только им же можно продать и только у них же хранить. И за это вы должны заплатить деньги.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 21:15

Кое что из моих источников, чтобы недавно здесь обсуждаемое было более понятным.От ДоуДжонса

Естественно, что можно говорить о перегретости, о вертикальности движения, но мы же сами видим, что биткоин рос абсолютно безосновательно и крупные игроки, которые тянут биткоин наверх даже раскоррелировав его с фондовым рынком, могут делать всё что угодно сейчас.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 10:24

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Альткоины как не росли,так и не ростут.Ходят туда-сюда +-2-3% и ничто не стреляет из топ 40 даже выборочно.Но падать с дедом-будем вместе.Хотя глядя на некоторые альты,они даже сейчас-выглядят довольно перегретыми еще с прошлого роста,потому наверное и не ростут.Двойные вершины отрисовать-это было бы слишком просто и многим не под силу.Как не разбрасывают деньги,их на этом рынке-нет,а все что есть,судя по всему ушло в биткоин.
osafly
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 20:07

Я всё больше сомневаюсь, что до НГ дед упадёт хотя бы к 10к
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 20:15

  Кучинелли написав:Кое что из моих источников, чтобы недавно здесь обсуждаемое было более понятным

О наболевшем. Всего за день PayPal оказался на вершине массадопшена и скатился обратно в ту дыру, откуда вылезла эта идея.

Если кто-то сейчас считает, что он видел мошенников, то PayPal переплюнул всех вместе взятых.

На сайте PayPal оказалось весьма подробное описание (https://www.paypal.com/us/smarthelp/art ... toComplete) того, что на самом деле произошло.

Если коротко, то никто не может пополнить баланс криптой, не может её вывести и даже тратить. Крипту от PayPal можно купить только у PayPal, только им же можно продать и только у них же хранить. И за это вы должны заплатить деньги.


Мне кажется, ты тут несправедлив. Я даже не рассчитывал на то, что PayPal кошелек можно будет пополнять криптой - до этого еще далеко. Не могут они быть конверт-центром - заводи крипту неизвестного происхождения, мы ее тебе обналичим в любых объемах. Недостижимо это в условиях жесткой регуляции. С другой стороны, крипта пока не стала и платежным средством в силу высокой стоимости и низкой скорости транзакций (даже у риппла в ставнению с "фиатной классикой"). Поэтому купить крипту в инвестиционных целях, держа ее в неком виртуальном невыводимом виде на, де-факто, банковском кошельке - это уже очень и очень неплохо.

Всему свое время. Вполне вероятно, что настанет момент, когда криптовалютам, в том числе децентрализованным, в принципе не нужны будут валюто-обменные операции, поскольку сам прайсинг товаров и услуг будет происходить в них
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 20:19

  phantom_systems написав:Я всё больше сомневаюсь, что до НГ дед упадёт хотя бы к 10к


а может упасть до 5К ... 7К?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 20:57

  uaprofi написав:
  phantom_systems написав:Я всё больше сомневаюсь, что до НГ дед упадёт хотя бы к 10к


а может упасть до 5К ... 7К?

Может быть что угодно, но маловероятно.
phantom_systems
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