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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 24 жов, 2020 22:05
uaprofi написав: phantom_systems написав:
Я всё больше сомневаюсь, что до НГ дед упадёт хотя бы к 10к
а может упасть до 5К ... 7К?
Нет, все уже, поезд уехал.
Только армагеддон или взлом квантовым компьютером.
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