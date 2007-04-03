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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2011201220132014

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 168
1) дно вже було пройдено
27%
46
2) не нижче 3500
12%
20
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
58
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 21:05

  uaprofi написав:
  phantom_systems написав:Я всё больше сомневаюсь, что до НГ дед упадёт хотя бы к 10к


а может упасть до 5К ... 7К?

Нет, все уже, поезд уехал.
Только армагеддон или взлом квантовым компьютером.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 22:05

  phantom_systems написав:
  uaprofi написав:
  phantom_systems написав:Я всё больше сомневаюсь, что до НГ дед упадёт хотя бы к 10к


а может упасть до 5К ... 7К?

Может быть что угодно, но маловероятно.


Легко может быть,причем в довольно сжатые сроки.Чем меньше мнение о териории вероятности,тем больше шансов воплощения этого в реальность.Все будет.5 может и не будет,но 7+ стопудово будет! Это ...овно никому не нужно будет,как только повалятся рынки.Будет ветер на биржах свистать и завывать вьюга.Безоткатное кино 2020 подходит к концу.Скоро начнется трэш и хардрок!
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 17:21

  Zebra написав:Эфир шорт 419, можем немного откатиться до 390-400 например.
Вижу по RSI(28) дивергенцию на 5-30 минутках.
Стоп на 440

шорт закрыт по 400
Zebra
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  #<1 ... 2011201220132014
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