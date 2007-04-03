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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 24 жов, 2020 21:05
uaprofi написав: phantom_systems написав:
Я всё больше сомневаюсь, что до НГ дед упадёт хотя бы к 10к
а может упасть до 5К ... 7К?
Нет, все уже, поезд уехал.
Только армагеддон или взлом квантовым компьютером.
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Zebra
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Додано: Суб 24 жов, 2020 22:05
phantom_systems написав: uaprofi написав: phantom_systems написав:
Я всё больше сомневаюсь, что до НГ дед упадёт хотя бы к 10к
а может упасть до 5К ... 7К?
Может быть что угодно, но маловероятно.
Легко может быть,причем в довольно сжатые сроки.Чем меньше мнение о териории вероятности,тем больше шансов воплощения этого в реальность.Все будет.5 может и не будет,но 7+ стопудово будет! Это ...овно никому не нужно будет,как только повалятся рынки.Будет ветер на биржах свистать и завывать вьюга.Безоткатное кино 2020 подходит к концу.Скоро начнется трэш и хардрок!
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osafly
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Додано: Пон 26 жов, 2020 17:21
Zebra написав:
Эфир шорт 419, можем немного откатиться до 390-400 например.
Вижу по RSI(28) дивергенцию на 5-30 минутках.
Стоп на 440
шорт закрыт по 400
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Zebra
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Додано: Пон 26 жов, 2020 23:12
Zebra Наверное по тейку?
Много недобрал, но все равно хорошо))
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OptiX
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Додано: Пон 26 жов, 2020 23:20
OptiX написав:Zebra
Наверное по тейку?
Много недобрал, но все равно хорошо))
Нет, маркет-ордер сработал. Была уверенность, что на 400 вернется.
По ZEC рисуется голова плечи, может вернуться на 50. Но это не точно.
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Додано: Вів 27 жов, 2020 01:16
Какой смысл сливать зек за 3 недели до халвинга? Может, он и не поднимется как монера, но вряд ли утонет.
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phantom_systems
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