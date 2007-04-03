phantom_systems написав:Я всё больше сомневаюсь, что до НГ дед упадёт хотя бы к 10к
а может упасть до 5К ... 7К?
Может быть что угодно, но маловероятно.
Легко может быть,причем в довольно сжатые сроки.Чем меньше мнение о териории вероятности,тем больше шансов воплощения этого в реальность.Все будет.5 может и не будет,но 7+ стопудово будет! Это ...овно никому не нужно будет,как только повалятся рынки.Будет ветер на биржах свистать и завывать вьюга.Безоткатное кино 2020 подходит к концу.Скоро начнется трэш и хардрок!
Новостной фон по биткоину - прям как 3 года назад. Возможно, Zebra и прав, что пойдем на 20к. Мотивация тянуть туда биток, похоже, действительно, есть.
Но пока финансовые рынки штормит, все будет зависеть от общих настроений на рынке. Против тренда биток не пойдет - слишком слаб пока для этого... More Than Half of US Investors Interested in Bitcoin, Grayscale Survey Finds https://www.nasdaq.com/articles/more-th ... 2020-10-27