Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 24 жов, 2020 21:05
uaprofi написав: phantom_systems написав:
Я всё больше сомневаюсь, что до НГ дед упадёт хотя бы к 10к
а может упасть до 5К ... 7К?
Нет, все уже, поезд уехал.
Только армагеддон или взлом квантовым компьютером.
Zebra
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Додано: Суб 24 жов, 2020 22:05
phantom_systems написав: uaprofi написав: phantom_systems написав:
Я всё больше сомневаюсь, что до НГ дед упадёт хотя бы к 10к
а может упасть до 5К ... 7К?
Может быть что угодно, но маловероятно.
Легко может быть,причем в довольно сжатые сроки.Чем меньше мнение о териории вероятности,тем больше шансов воплощения этого в реальность.Все будет.5 может и не будет,но 7+ стопудово будет! Это ...овно никому не нужно будет,как только повалятся рынки.Будет ветер на биржах свистать и завывать вьюга.Безоткатное кино 2020 подходит к концу.Скоро начнется трэш и хардрок!
osafly
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Додано: Пон 26 жов, 2020 17:21
Zebra написав:
Эфир шорт 419, можем немного откатиться до 390-400 например.
Вижу по RSI(28) дивергенцию на 5-30 минутках.
Стоп на 440
шорт закрыт по 400
Zebra
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Додано: Пон 26 жов, 2020 23:12
Zebra Наверное по тейку? Много недобрал, но все равно хорошо))
OptiX
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Додано: Пон 26 жов, 2020 23:20
OptiX написав: Zebra
Наверное по тейку?
Много недобрал, но все равно хорошо))
Нет, маркет-ордер сработал. Была уверенность, что на 400 вернется.
По ZEC рисуется голова плечи, может вернуться на 50. Но это не точно.
Zebra
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Додано: Вів 27 жов, 2020 01:16
Какой смысл сливать зек за 3 недели до халвинга? Может, он и не поднимется как монера, но вряд ли утонет.
phantom_systems
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Додано: Вів 27 жов, 2020 15:20
phantom_systems написав:
Какой смысл сливать зек за 3 недели до халвинга? Может, он и не поднимется как монера, но вряд ли утонет.
На коррекции биткоина после взятия 14-15, возможно даже 16к, альта полетит в ад. Там ее откупят за напечатанный за последние месяцы десятки миллиардов стейблов, и погонят вместе с битком на 20к.
Zebra
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Додано: Вів 27 жов, 2020 16:32
Новостной фон по биткоину - прям как 3 года назад. Возможно,
Zebra
и прав, что пойдем на 20к. Мотивация тянуть туда биток, похоже, действительно, есть.
Но пока финансовые рынки штормит, все будет зависеть от общих настроений. Против тренда биток не пойдет - слишком слаб пока для этого...
More Than Half of US Investors Interested in Bitcoin, Grayscale Survey Finds https://www.nasdaq.com/articles/more-th ... 2020-10-27
zРадио
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Додано: Вів 27 жов, 2020 20:15
Снова вся ликвидность пошла на очередной загон деда в верх...Альта падает или топчется на месте +-2-3% Цирк конкретный.Рынок одной монеты.
osafly
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Додано: Вів 27 жов, 2020 21:41
osafly написав:
Снова вся ликвидность пошла на очередной загон деда в верх...Альта падает или топчется на месте +-2-3% Цирк конкретный.Рынок одной монеты.
Так это и есть рынок одной монеты. Если бы не биткоин и рынка бы никакого никогда не было. Все справедливо.
airmax78
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