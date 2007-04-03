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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2012201320142015

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 168
1) дно вже було пройдено
27%
46
2) не нижче 3500
12%
20
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
58
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 14:18

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Что с BCH делать,вообще не понятно.Фиксанул %20 по 272-276,держать хотя бы в зону 295-300,чи шо с ним делать??За 330-350 я вообще молчу. Что то я "Славик очкую" перед ноябрьским форком,как бы Кэш после него не переполовинился бы вообще,не говоря уже,если рынки упадут и вся крипта в целом...Кто нибудь держит его??Какие мысли?
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 14:31

osafly Есть шанс до 300 дойти, должен отработать.Но и риски есть, конечно. Я бы в начале ноября продавал почем есть.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 14:59

... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 15:01

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Только написал и пошли торги как то живенько так,по нему.Может реально устроят небольшой минизагон по Кэше??Расставил лестницей кучу ордеров,от 292 до 360 с основным акцентом на 295-308.Держать в любом случае,не хочу,потому как чувствую себя не совсем комфортно в предверии форка..Нервы дороже.
osafly
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