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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 28 жов, 2020 14:18
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Что с BCH делать,вообще не понятно.Фиксанул %20 по 272-276,держать хотя бы в зону 295-300,чи шо с ним делать??За 330-350 я вообще молчу. Что то я "Славик очкую" перед ноябрьским форком,как бы Кэш после него не переполовинился бы вообще,не говоря уже,если рынки упадут и вся крипта в целом...Кто нибудь держит его??Какие мысли?
Додано: Сер 28 жов, 2020 14:31
osafly Есть шанс до 300 дойти, должен отработать.Но и риски есть, конечно. Я бы в начале ноября продавал почем есть.
Додано: Сер 28 жов, 2020 15:01
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Только написал и пошли торги как то живенько так,по нему.Может реально устроят небольшой минизагон по Кэше??Расставил лестницей кучу ордеров,от 292 до 360 с основным акцентом на 295-308.Держать в любом случае,не хочу,потому как чувствую себя не совсем комфортно в предверии форка..Нервы дороже.
Додано: Сер 28 жов, 2020 16:15
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Ая-я-й,дедушке как то поплохело.Наверное корона.К ИВЛ подключать конечно еще рано,но срочно нужен кислородный концентрат в виде фиата,иначе будут тапки...Рынки перед выборами оделись в красный цвет...И это только начало.Золото как метеор,проломило крышу.Веселье начинается...Неторопливо так...Но скоро все будет.
Додано: Сер 28 жов, 2020 16:48
Локальная коррекция. Потом снова вверх. Мировые потрясения тренд на 20к не сломят, лишь отсрочат.
Додано: Сер 28 жов, 2020 16:56
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Что самое интересное EOS стоит на месте как вкопанный. Действительно стейблкоин.
Додано: Сер 28 жов, 2020 18:42
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Видео 3 дневной давности. У него депозит, если высчитать по цене ликвидации примерно $80-85к. По стопу получается потерял $9000.
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