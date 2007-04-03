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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 28 жов, 2020 20:04
Zebra написав:
Видео 3 дневной давности. У него депозит, если высчитать по цене ликвидации примерно $80-85к. По стопу получается потерял $9000.
Вы этого дурака-лошару(Хамаха-для тех кто не в курсе) до сих пор смотрите???С него весь Ютуб уже просто ухахатывается и угорает.Я не смотрю видео,захожу просто почитать коменты,через 3-4 дня,когда наваяют..Это ржака конкретная,никакой развлекательной передачи не нужно.Чувак все время предсказывает наоборот,это просто дар какой то...Захочешь так с делать-хрен получится.
Доу Джонс кстати летит как фанера,-800 пунктов на моменте и высокотехнологичный Насдак -400 примерно.Как бы не переросло все в лавину с результатом,о котором вот уже несколько месяцев вангую.
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