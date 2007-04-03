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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2013201420152016

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 168
1) дно вже було пройдено
27%
46
2) не нижче 3500
12%
20
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
58
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 19:13

  osafly написав:Что с BCH делать,вообще не понятно.Фиксанул %20 по 272-276,держать хотя бы в зону 295-300,чи шо с ним делать??За 330-350 я вообще молчу. Что то я "Славик очкую" перед ноябрьским форком,как бы Кэш после него не переполовинился бы вообще,не говоря уже,если рынки упадут и вся крипта в целом...Кто нибудь держит его??Какие мысли?


Всё зависит от пути битка.Возможный но не обязательный вариант расклада по волнам
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Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 20:04

  Zebra написав:Видео 3 дневной давности. У него депозит, если высчитать по цене ликвидации примерно $80-85к. По стопу получается потерял $9000.


Вы этого дурака-лошару(Хамаха-для тех кто не в курсе) до сих пор смотрите???С него весь Ютуб уже просто ухахатывается и угорает.Я не смотрю видео,захожу просто почитать коменты,через 3-4 дня,когда наваяют..Это ржака конкретная,никакой развлекательной передачи не нужно.Чувак все время предсказывает наоборот,это просто дар какой то...Захочешь так с делать-хрен получится.
Доу Джонс кстати летит как фанера,-800 пунктов на моменте и высокотехнологичный Насдак -400 примерно.Как бы не переросло все в лавину с результатом,о котором вот уже несколько месяцев вангую.
osafly
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