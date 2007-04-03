spacemachine написав:Zebra там же на видосе было значение убытка по битку, чето около 330 было за штуку, а он 25 шортанул
да, но он как маркет мейкер исполнил ордер, сходу заплатив $650 комисии и $670 комиссии у него должно быть по маркет стопу. Плюс разница входа выхода около $8300 в сумме. Итого под 10к убытка, учитывая вероятное проскальзывание на свече в 13:20 27 октября. Там свеча в 13:19 потрогала его стоп 13338, но объем всего 12 битков в ту минуту. Значит его стоп проскользнул следующей свечей, если он его не перенес, а там проскальзывание 243 биткоина, вплоть до $13425, а значит его убытки могли быть и $12к теоретически.
Востаннє редагувалось Zebra в Чет 29 жов, 2020 02:35, всього редагувалось 1 раз.
osafly написав:Что с BCH делать,вообще не понятно.Фиксанул %20 по 272-276,держать хотя бы в зону 295-300,чи шо с ним делать??За 330-350 я вообще молчу. Что то я "Славик очкую" перед ноябрьским форком,как бы Кэш после него не переполовинился бы вообще,не говоря уже,если рынки упадут и вся крипта в целом...Кто нибудь держит его??Какие мысли?
Всё зависит от пути битка.Возможный но не обязательный вариант расклада по волнам
Zebra написав:Видео 3 дневной давности. У него депозит, если высчитать по цене ликвидации примерно $80-85к. По стопу получается потерял $9000.
Вы этого дурака-лошару(Хамаха-для тех кто не в курсе) до сих пор смотрите???С него весь Ютуб уже просто ухахатывается и угорает.Я не смотрю видео,захожу просто почитать коменты,через 3-4 дня,когда наваяют..Это ржака конкретная,никакой развлекательной передачи не нужно.Чувак все время предсказывает наоборот,это просто дар какой то...Захочешь так с делать-хрен получится. Доу Джонс кстати летит как фанера,-800 пунктов на моменте и высокотехнологичный Насдак -400 примерно.Как бы не переросло все в лавину с результатом,о котором вот уже несколько месяцев вангую.
Криптовалюты за последний месяц сильно выросли, поэтому один биткоин уже можно обменять на миллион рублей. Второй раз в истории курс биткоина перешел отметку в миллион рублей — первый раз подобное было во время пикового роста криптовалюты в декабре 2017 года, после чего весь рынок резко обвалился. Правда, тогда один биткоин стоил миллион рублей при курсе $20 тысяч, а теперь — при $13 тысячах. Это связано с обесцениванием рубля.
Американская фонда конечно дала вчера коксу...Уже примерно -20% от пиков в итоге..Еще -20% от текущих и будут значения марта 2020г,которые стопудово будут обновлены и "перебиты" если не в этом,так в следующем году.Вы еще ждете 20К по битку??? Ну-Ну!
Вопрос более глубокий. чем просто долетит.Это водораздел, при преодолении кот открывается дорога на 17-20.А при отбое рынок посчитает. что бум падать глубже.Т е от этого уровня зависит среднесрочное будущее.