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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2014201520162017>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 168
1) дно вже було пройдено
27%
46
2) не нижче 3500
12%
20
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
58
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 19:01

  spacemachine написав:Zebra
там же на видосе было значение убытка по битку, чето около 330 было за штуку, а он 25 шортанул

да, но он как маркет мейкер исполнил ордер, сходу заплатив $650 комисии и $670 комиссии у него должно быть по маркет стопу. Плюс разница входа выхода около $8300 в сумме. Итого под 10к убытка, учитывая вероятное проскальзывание на свече в 13:20 27 октября.
Там свеча в 13:19 потрогала его стоп 13338, но объем всего 12 битков в ту минуту. Значит его стоп проскользнул следующей свечей, если он его не перенес, а там проскальзывание 243 биткоина, вплоть до $13425, а значит его убытки могли быть и $12к теоретически.
Востаннє редагувалось Zebra в Чет 29 жов, 2020 02:35, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 19:13

  osafly написав:Что с BCH делать,вообще не понятно.Фиксанул %20 по 272-276,держать хотя бы в зону 295-300,чи шо с ним делать??За 330-350 я вообще молчу. Что то я "Славик очкую" перед ноябрьским форком,как бы Кэш после него не переполовинился бы вообще,не говоря уже,если рынки упадут и вся крипта в целом...Кто нибудь держит его??Какие мысли?


Всё зависит от пути битка.Возможный но не обязательный вариант расклада по волнам
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Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 20:04

  Zebra написав:Видео 3 дневной давности. У него депозит, если высчитать по цене ликвидации примерно $80-85к. По стопу получается потерял $9000.


Вы этого дурака-лошару(Хамаха-для тех кто не в курсе) до сих пор смотрите???С него весь Ютуб уже просто ухахатывается и угорает.Я не смотрю видео,захожу просто почитать коменты,через 3-4 дня,когда наваяют..Это ржака конкретная,никакой развлекательной передачи не нужно.Чувак все время предсказывает наоборот,это просто дар какой то...Захочешь так с делать-хрен получится.
Доу Джонс кстати летит как фанера,-800 пунктов на моменте и высокотехнологичный Насдак -400 примерно.Как бы не переросло все в лавину с результатом,о котором вот уже несколько месяцев вангую.
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 07:55

Криптовалюты за последний месяц сильно выросли, поэтому один биткоин уже можно обменять на миллион рублей.
Второй раз в истории курс биткоина перешел отметку в миллион рублей — первый раз подобное было во время пикового роста криптовалюты в декабре 2017 года, после чего весь рынок резко обвалился. Правда, тогда один биткоин стоил миллион рублей при курсе $20 тысяч, а теперь — при $13 тысячах. Это связано с обесцениванием рубля.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 10:25

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Американская фонда конечно дала вчера коксу...Уже примерно -20% от пиков в итоге..Еще -20% от текущих и будут значения марта 2020г,которые стопудово будут обновлены и "перебиты" если не в этом,так в следующем году.Вы еще ждете 20К по битку??? Ну-Ну!
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 10:33

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

И это ничего по сути еще не началось... А когда начнется, что будет? Конечно, движение крипты непредсказуемо, может и в противоход пойти.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 18:37

рокета? до 14К долетит сёдня? 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 19:04

zРадио
В продолжение разговора о корреляции
https://ru.tradingview.com/chart/BTCUSD ... elyatsiyu/
Она, как и предполагал, то есть, то нету.
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Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 19:09

  clientage написав:рокета? до 14К долетит сёдня? 8)

Вопрос более глубокий. чем просто долетит.Это водораздел, при преодолении кот открывается дорога на 17-20.А при отбое рынок посчитает. что бум падать глубже.Т е от этого уровня зависит среднесрочное будущее.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 19:20

Друзья, скоро можно будет торговать биток к S&P500 и отдельным фондовым эмитентам. Как по мне, новость очень крутая, но кросс-инструментальная торговля - штука сложная, и надо следить за бОльшим количеством параметров. Из первых идей видится преимущество фиксации прибыли от криптовалютного лонга в фондовый индекс (а шорта, как и ранее - в тезер). Но это неточно ))) Надо будет еще детально покурить корреляции

PS: Кучинелли, вот и вернулись к вопросу уже в практической плоскости :D

Биржа криптовалютных деривативов FTX объявила о листинге токенизированных акций, в том числе Tesla (TSLA), Apple (AAPL), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Google (GOOGL), Netflix (NFLX) и ETF-фонда SPDR S&P500
https://forklog.com/kriptobirzha-ftx-do ... -i-amazon/
zРадио
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