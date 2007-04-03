zРадио написав:Биржа криптовалютных деривативов FTX объявила о листинге токенизированных акций, в том числе Tesla (TSLA), Apple (AAPL), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Google (GOOGL), Netflix (NFLX) и ETF-фонда SPDR S&P500 https://forklog.com/kriptobirzha-ftx-do ... -i-amazon/
Очень правильное дело. Это откроет доступ хомячкам к американскому фондовому рынку. Остается только вопрос как регуляторы на это посмотрят.
Иран на официальном уровне разрешил оплату биткоином за импорт товаров и стал первой страной в мире, кто подобное разрешил. Ну а новость с Ираном, возможно, является начальным триггером для очередной попытки пойти на штурм 13900-14000
zРадио написав:Биржа криптовалютных деривативов FTX объявила о листинге токенизированных акций, в том числе Tesla (TSLA), Apple (AAPL), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Google (GOOGL), Netflix (NFLX) и ETF-фонда SPDR S&P500 https://forklog.com/kriptobirzha-ftx-do ... -i-amazon/
Очень правильное дело. Это откроет доступ хомячкам к американскому фондовому рынку. Остается только вопрос как регуляторы на это посмотрят.
web money зробила подібну шнягу ще надцять років тому
zРадио написав:Биржа криптовалютных деривативов FTX объявила о листинге токенизированных акций, в том числе Tesla (TSLA), Apple (AAPL), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Google (GOOGL), Netflix (NFLX) и ETF-фонда SPDR S&P500 https://forklog.com/kriptobirzha-ftx-do ... -i-amazon/
Очень правильное дело. Это откроет доступ хомячкам к американскому фондовому рынку. Остается только вопрос как регуляторы на это посмотрят.
web money зробила подібну шнягу ще надцять років тому
Zebra написав:Там спреды конские, плюс комиссия 0.8%
когда токены появятся на биржах, и хомки смогут покупать их за usdt - настанет новый этап криптолихомании, откроется уйма возможностей по арбитражу и хеджированию между рынками крипты и фондовым
Кстати, для стран с неразвитым финансовым рынком (мы, РБ, РФ-ия, Казахстан, упомянутый выше Иран, Египет, Аргентина и т.д.) - это еще и дополнительное давление на валютный курс. Там очень высоко проникновение криптовалют и бирж, и при этом некуда проинвестировать деньги с валютным хеджем. Поэтому валюта будет вымываться из страны не только в криптоактивы, но и такие вот токенизированные фондовые инструменты.
Я могу назвать даже среди своих знакомых с десяток людей, которые не знают, как купить акции Apple, но знают, как забросить деньги в форму тезера и битка. Вот они, наверняка, и будут пользоваься новыми токенами. Просто будут холдить, не трейдить...