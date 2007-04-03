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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2014201520162017

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 169
1) дно вже було пройдено
28%
47
2) не нижче 3500
12%
20
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
34%
58
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 19:30

  zРадио написав:Биржа криптовалютных деривативов FTX объявила о листинге токенизированных акций, в том числе Tesla (TSLA), Apple (AAPL), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Google (GOOGL), Netflix (NFLX) и ETF-фонда SPDR S&P500
https://forklog.com/kriptobirzha-ftx-do ... -i-amazon/

Очень правильное дело. Это откроет доступ хомячкам к американскому фондовому рынку. Остается только вопрос как регуляторы на это посмотрят.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 20:18

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

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Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 21:18

Иран на официальном уровне разрешил оплату биткоином за импорт товаров и стал первой страной в мире, кто подобное разрешил. Ну а новость с Ираном, возможно, является начальным триггером для очередной попытки пойти на штурм 13900-14000

От ДоуДжонса
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 21:43

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Да какой там триггер, вы понаблюдайте за Битком. Он ходит следом за SP500. Вчера сип валился, сегодня не падает, а подрос...
OptiX
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 21:53

  Zebra написав:
  zРадио написав:Биржа криптовалютных деривативов FTX объявила о листинге токенизированных акций, в том числе Tesla (TSLA), Apple (AAPL), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Google (GOOGL), Netflix (NFLX) и ETF-фонда SPDR S&P500
https://forklog.com/kriptobirzha-ftx-do ... -i-amazon/

Очень правильное дело. Это откроет доступ хомячкам к американскому фондовому рынку. Остается только вопрос как регуляторы на это посмотрят.


web money зробила подібну шнягу ще надцять років тому

https://indx.money/
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 22:05

  greenozon написав:
  Zebra написав:
  zРадио написав:Биржа криптовалютных деривативов FTX объявила о листинге токенизированных акций, в том числе Tesla (TSLA), Apple (AAPL), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Google (GOOGL), Netflix (NFLX) и ETF-фонда SPDR S&P500
https://forklog.com/kriptobirzha-ftx-do ... -i-amazon/

Очень правильное дело. Это откроет доступ хомячкам к американскому фондовому рынку. Остается только вопрос как регуляторы на это посмотрят.


web money зробила подібну шнягу ще надцять років тому

https://indx.money/

Там спреды конские, плюс комиссия 0.8%

когда токены появятся на биржах, и хомки смогут покупать их за usdt - настанет новый этап криптолихомании, откроется уйма возможностей по арбитражу и хеджированию между рынками крипты и фондовым
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 22:22

  Zebra написав:Там спреды конские, плюс комиссия 0.8%

когда токены появятся на биржах, и хомки смогут покупать их за usdt - настанет новый этап криптолихомании, откроется уйма возможностей по арбитражу и хеджированию между рынками крипты и фондовым


Кстати, для стран с неразвитым финансовым рынком (мы, РБ, РФ-ия, Казахстан, упомянутый выше Иран, Египет, Аргентина и т.д.) - это еще и дополнительное давление на валютный курс. Там очень высоко проникновение криптовалют и бирж, и при этом некуда проинвестировать деньги с валютным хеджем. Поэтому валюта будет вымываться из страны не только в криптоактивы, но и такие вот токенизированные фондовые инструменты.

Я могу назвать даже среди своих знакомых с десяток людей, которые не знают, как купить акции Apple, но знают, как забросить деньги в форму тезера и битка. Вот они, наверняка, и будут пользоваься новыми токенами. Просто будут холдить, не трейдить...
zРадио
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  #<1 ... 2014201520162017
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