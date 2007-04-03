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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:14
lrs7719 написав:
И зек видимо дойдёт до 50
Там голова плечи четко отрабатывает - 50 цель.
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 20:26
OptiX написав:
Скажу так - раньше на криптоновости биток реагировал куда ярче. Сейчас он больше от насдака, сип и доуджонса дергается
В целом конечно я тоже с этим согласен.И не просто больше. а даже очень часто.Мы тут пытались это обсудить.Моя т з в том, что когда ММ нужно, то он отпускает корреляцию и идёт своим ходом.На днях это было очень отчётливо.Рост битка к 13900 был на фоне вялостоящей фонды и даже в коррекционном движении.Но чаще есть совпадение, я считаю. что торговых роботов ставят в связку с фондой и так они ведут рынок, плюс свои нюансы.
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 20:32
lrs7719 написав: Кучинелли написав: clientage написав:
рокета? до 14К долетит сёдня?
Вопрос более глубокий. чем просто долетит.Это водораздел, при преодолении кот открывается дорога на 17-20.А при отбое рынок посчитает. что бум падать глубже.Т е от этого уровня зависит среднесрочное будущее.
Если б при этом альты не валились - я б согласился за 17-20... Индекс доминирования явно нацелилась выше 65, большинство альтов почти на весенних уровнях, дефай кроме линка - грустят страшно, а значит смысл в такой цене эфира? И зек видимо дойдёт до 50
Склонен к тому, что на крипторынке назревает нечто, чего я давно жду.Изменения. какие. я не знаю.Но есть ряд альтов. кот уже могут запросто ходить против битка.Причём не по схеме. что биток растёт а альт падает.Это уже было.А по схеме - биток падает, альт растёт.Пока это редкость, но есть.Из битка однозначно сделали идола.Куда его загонят не знаю.Но уверен. что прийдёт время и свалится он в ноль.Потому что это принцип крипторынка.Из за угла появится новый лидер, а скупившие биток останутся с ним навечно.Новые люди. новые силы вступят в игру и создадут нового идола.
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