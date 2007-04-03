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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2015201620172018

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 169
1) дно вже було пройдено
28%
47
2) не нижче 3500
12%
20
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
34%
58
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:04

  Кучинелли написав:
  clientage написав:рокета? до 14К долетит сёдня? 8)

Вопрос более глубокий. чем просто долетит.Это водораздел, при преодолении кот открывается дорога на 17-20.А при отбое рынок посчитает. что бум падать глубже.Т е от этого уровня зависит среднесрочное будущее.


Если б при этом альты не валились - я б согласился за 17-20... Индекс доминирования явно нацелилась выше 65, большинство альтов почти на весенних уровнях, дефай кроме линка - грустят страшно, а значит смысл в такой цене эфира? И зек видимо дойдёт до 50
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:14

  lrs7719 написав:И зек видимо дойдёт до 50

Там голова плечи четко отрабатывает - 50 цель.
Zebra
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1
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 13:24

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Рокета и криптовзрыв(кратковременный) может случиться только в одном случае- победа Трампа на выборах 3.11. Ждать осталось недолго.В противном случае-глаз на ж... натянут всем холдерам крипты!(хотя впрочем,на альткоинах начали даже раньше срока)И на акциях естественно тоже. Готовьте кэш...Если конечно он у Вас есть :-)
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 20:26

  OptiX написав:Скажу так - раньше на криптоновости биток реагировал куда ярче. Сейчас он больше от насдака, сип и доуджонса дергается


В целом конечно я тоже с этим согласен.И не просто больше. а даже очень часто.Мы тут пытались это обсудить.Моя т з в том, что когда ММ нужно, то он отпускает корреляцию и идёт своим ходом.На днях это было очень отчётливо.Рост битка к 13900 был на фоне вялостоящей фонды и даже в коррекционном движении.Но чаще есть совпадение, я считаю. что торговых роботов ставят в связку с фондой и так они ведут рынок, плюс свои нюансы.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 20:32

  lrs7719 написав:
  Кучинелли написав:
  clientage написав:рокета? до 14К долетит сёдня? 8)

Вопрос более глубокий. чем просто долетит.Это водораздел, при преодолении кот открывается дорога на 17-20.А при отбое рынок посчитает. что бум падать глубже.Т е от этого уровня зависит среднесрочное будущее.


Если б при этом альты не валились - я б согласился за 17-20... Индекс доминирования явно нацелилась выше 65, большинство альтов почти на весенних уровнях, дефай кроме линка - грустят страшно, а значит смысл в такой цене эфира? И зек видимо дойдёт до 50


Склонен к тому, что на крипторынке назревает нечто, чего я давно жду.Изменения. какие. я не знаю.Но есть ряд альтов. кот уже могут запросто ходить против битка.Причём не по схеме. что биток растёт а альт падает.Это уже было.А по схеме - биток падает, альт растёт.Пока это редкость, но есть.Из битка однозначно сделали идола.Куда его загонят не знаю.Но уверен. что прийдёт время и свалится он в ноль.Потому что это принцип крипторынка.Из за угла появится новый лидер, а скупившие биток останутся с ним навечно.Новые люди. новые силы вступят в игру и создадут нового идола.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 23:36

Ну, в ноль дед не свалится, даже если появится новый лидер, за которым будут очень большие деньги. Свою нишу он уже занял.

До результатов президентских выборов в США вряд ли будет большой движ на рынке.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 23:39

  phantom_systems написав:Ну, в ноль дед не свалится, даже если появится новый лидер, за которым будут очень большие деньги. Свою нишу он уже занял.

До результатов президентских выборов в США вряд ли будет большой движ на рынке.


чи є десь інфографіка яку валюту найбільше майнять, в які айсіки найбільше бабла вкладено?

підозрюю що біток там №1
+50грн !
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greenozon
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