Вопрос более глубокий. чем просто долетит.Это водораздел, при преодолении кот открывается дорога на 17-20.А при отбое рынок посчитает. что бум падать глубже.Т е от этого уровня зависит среднесрочное будущее.
Если б при этом альты не валились - я б согласился за 17-20... Индекс доминирования явно нацелилась выше 65, большинство альтов почти на весенних уровнях, дефай кроме линка - грустят страшно, а значит смысл в такой цене эфира? И зек видимо дойдёт до 50
Рокета и криптовзрыв(кратковременный) может случиться только в одном случае- победа Трампа на выборах 3.11. Ждать осталось недолго.В противном случае-глаз на ж... натянут всем холдерам крипты!(хотя впрочем,на альткоинах начали даже раньше срока)И на акциях естественно тоже. Готовьте кэш...Если конечно он у Вас есть
OptiX написав:Скажу так - раньше на криптоновости биток реагировал куда ярче. Сейчас он больше от насдака, сип и доуджонса дергается
В целом конечно я тоже с этим согласен.И не просто больше. а даже очень часто.Мы тут пытались это обсудить.Моя т з в том, что когда ММ нужно, то он отпускает корреляцию и идёт своим ходом.На днях это было очень отчётливо.Рост битка к 13900 был на фоне вялостоящей фонды и даже в коррекционном движении.Но чаще есть совпадение, я считаю. что торговых роботов ставят в связку с фондой и так они ведут рынок, плюс свои нюансы.
Вопрос более глубокий. чем просто долетит.Это водораздел, при преодолении кот открывается дорога на 17-20.А при отбое рынок посчитает. что бум падать глубже.Т е от этого уровня зависит среднесрочное будущее.
Если б при этом альты не валились - я б согласился за 17-20... Индекс доминирования явно нацелилась выше 65, большинство альтов почти на весенних уровнях, дефай кроме линка - грустят страшно, а значит смысл в такой цене эфира? И зек видимо дойдёт до 50
Склонен к тому, что на крипторынке назревает нечто, чего я давно жду.Изменения. какие. я не знаю.Но есть ряд альтов. кот уже могут запросто ходить против битка.Причём не по схеме. что биток растёт а альт падает.Это уже было.А по схеме - биток падает, альт растёт.Пока это редкость, но есть.Из битка однозначно сделали идола.Куда его загонят не знаю.Но уверен. что прийдёт время и свалится он в ноль.Потому что это принцип крипторынка.Из за угла появится новый лидер, а скупившие биток останутся с ним навечно.Новые люди. новые силы вступят в игру и создадут нового идола.