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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2016201720182019

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 169
1) дно вже було пройдено
28%
47
2) не нижче 3500
12%
20
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
34%
58
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 10:31

  airmax78 написав:Рассинхронизация с фондой.

Рассинхронизация со всем остальным крипторынком в целом и со здравым смыслом тоже.Некоторые альткоины пришли к своей мартовской цене,при цене деда в 3 раза превышающую весеннюю.Цирк,прям как в нашей стране.Рынок стал скучным и неинтересным,с заранее известным концом..Сравнивать с 2017г не то что некорректно,вообще абсурдно!Кто туда деньги из хомяков понесет,пока такое творится???
osafly
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