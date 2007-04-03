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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 31 жов, 2020 10:31
airmax78 написав:
Рассинхронизация с фондой.
Рассинхронизация со всем остальным крипторынком в целом и со здравым смыслом тоже.Некоторые альткоины пришли к своей мартовской цене,при цене деда в 3 раза превышающую весеннюю.Цирк,прям как в нашей стране.Рынок стал скучным и неинтересным,с заранее известным концом..Сравнивать с 2017г не то что некорректно,вообще абсурдно!Кто туда деньги из хомяков понесет,пока такое творится???
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osafly
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