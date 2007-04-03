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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 31 жов, 2020 10:31
airmax78 написав:
Рассинхронизация с фондой.
Рассинхронизация со всем остальным крипторынком в целом и со здравым смыслом тоже.Некоторые альткоины пришли к своей мартовской цене,при цене деда в 3 раза превышающую весеннюю.Цирк,прям как в нашей стране.Рынок стал скучным и неинтересным,с заранее известным концом..Сравнивать с 2017г не то что некорректно,вообще абсурдно!Кто туда деньги из хомяков понесет,пока такое творится???
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osafly
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Додано: Суб 31 жов, 2020 12:07
osafly просто надо признать, что если и выживет что-то, то это будет один биткоин. Ни у одной другой копии нет шансов. Говорим рынок крипиовалют - подразумеваем рынок биткоина.
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airmax78
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Додано: Суб 31 жов, 2020 12:08
есть пробитие, выходные будут жаркими
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Zebra
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Додано: Суб 31 жов, 2020 12:25
Zebra написав:
есть пробитие, выходные будут жаркими
Последнее время,весь шухер на выходные и происходит,а к середине дня воскресенья,все возвращается на исходные,перед торговыми сессиями рынка понедельника.Жарко реально мне кажется будет,если снова неожиданно с помощью пид..рашки победит Трампон!
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osafly
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Додано: Суб 31 жов, 2020 13:08
phantom_systems написав:
Ну, в ноль дед не свалится, даже если появится новый лидер, за которым будут очень большие деньги. Свою нишу он уже занял.
До результатов президентских выборов в США вряд ли будет большой движ на рынке.
В ноль я конечно образно сказал.Но падение в 10-20 раз чем не ноль, даже если биток станет 1000$ это уже в понимании многих ноль
.
Большой движ есть уже сегодня.Причин две.1 - 12 лет вайтпеперу битка.2 - под это дело в ВЫХОДНОЙ день. когда не видно других традиц рынков(хоть мы и пришли к выводу. что корреляция далеко не всегда)биток будет делать что угодно.Кстати, надеюсь кроме роста выше 14 все увидели. что был не столько рост сколько вертолёт с диапазоном 14100-13560 на бинансе.
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