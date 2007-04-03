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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2016201720182019

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 169
1) дно вже було пройдено
28%
47
2) не нижче 3500
12%
20
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
34%
58
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 10:31

  airmax78 написав:Рассинхронизация с фондой.

Рассинхронизация со всем остальным крипторынком в целом и со здравым смыслом тоже.Некоторые альткоины пришли к своей мартовской цене,при цене деда в 3 раза превышающую весеннюю.Цирк,прям как в нашей стране.Рынок стал скучным и неинтересным,с заранее известным концом..Сравнивать с 2017г не то что некорректно,вообще абсурдно!Кто туда деньги из хомяков понесет,пока такое творится???
osafly
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 12:07

osafly просто надо признать, что если и выживет что-то, то это будет один биткоин. Ни у одной другой копии нет шансов. Говорим рынок крипиовалют - подразумеваем рынок биткоина.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 12:08

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

есть пробитие, выходные будут жаркими
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 12:25

  Zebra написав:есть пробитие, выходные будут жаркими


Последнее время,весь шухер на выходные и происходит,а к середине дня воскресенья,все возвращается на исходные,перед торговыми сессиями рынка понедельника.Жарко реально мне кажется будет,если снова неожиданно с помощью пид..рашки победит Трампон!
osafly
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 13:08

  phantom_systems написав:Ну, в ноль дед не свалится, даже если появится новый лидер, за которым будут очень большие деньги. Свою нишу он уже занял.

До результатов президентских выборов в США вряд ли будет большой движ на рынке.


В ноль я конечно образно сказал.Но падение в 10-20 раз чем не ноль, даже если биток станет 1000$ это уже в понимании многих ноль :) .
Большой движ есть уже сегодня.Причин две.1 - 12 лет вайтпеперу битка.2 - под это дело в ВЫХОДНОЙ день. когда не видно других традиц рынков(хоть мы и пришли к выводу. что корреляция далеко не всегда)биток будет делать что угодно.Кстати, надеюсь кроме роста выше 14 все увидели. что был не столько рост сколько вертолёт с диапазоном 14100-13560 на бинансе.
Кучинелли
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