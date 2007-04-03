Рассинхронизация со всем остальным крипторынком в целом и со здравым смыслом тоже.Некоторые альткоины пришли к своей мартовской цене,при цене деда в 3 раза превышающую весеннюю.Цирк,прям как в нашей стране.Рынок стал скучным и неинтересным,с заранее известным концом..Сравнивать с 2017г не то что некорректно,вообще абсурдно!Кто туда деньги из хомяков понесет,пока такое творится???
Zebra написав:есть пробитие, выходные будут жаркими
Последнее время,весь шухер на выходные и происходит,а к середине дня воскресенья,все возвращается на исходные,перед торговыми сессиями рынка понедельника.Жарко реально мне кажется будет,если снова неожиданно с помощью пид..рашки победит Трампон!
phantom_systems написав:Ну, в ноль дед не свалится, даже если появится новый лидер, за которым будут очень большие деньги. Свою нишу он уже занял.
До результатов президентских выборов в США вряд ли будет большой движ на рынке.
В ноль я конечно образно сказал.Но падение в 10-20 раз чем не ноль, даже если биток станет 1000$ это уже в понимании многих ноль . Большой движ есть уже сегодня.Причин две.1 - 12 лет вайтпеперу битка.2 - под это дело в ВЫХОДНОЙ день. когда не видно других традиц рынков(хоть мы и пришли к выводу. что корреляция далеко не всегда)биток будет делать что угодно.Кстати, надеюсь кроме роста выше 14 все увидели. что был не столько рост сколько вертолёт с диапазоном 14100-13560 на бинансе.
airmax78 написав:osafly просто надо признать, что если и выживет что-то, то это будет один биткоин. Ни у одной другой копии нет шансов. Говорим рынок крипиовалют - подразумеваем рынок биткоина.
Давай размышлять.То, что ты написал думает подавляющее большинство.Отсюда следует, что будет не так.Как, я не знаю.Чем биток лучше других цифровых кодов.Только тем, что вокруг него устроили хайп, не более.А другие даже лучше.Хайп устраивают для сбыта.Это процесс нескольких лет, поэтому сложно понять конечный результат.Сам подумай, свалить биток и всю крипту можно за пару дней.Например - Трамп что то запрещает, Китай тоже, в Европе вводят запреты.Всё пистец сразу битку будет, в смысле свалится до той же упомянутой 1000.Криптошизикаи начнут рассказывать, что интернет отключить невозможно, что биток это вера и будущее.Это всё чушь.Смотри как биржи поимели - Битмекс, Окекс.Цена держится. пока монета торгуется.Если наедут на Бинанс и Коинбас. то буде полный ПЭ.Коинбас поэтому и проводит акцию аполитичности. чтобы не попасть под удар.Если биток не будет торговаться, цена его рухнет.Тут дефай может трошки спасти, но и его прижмут, всё равно большинство дефайщиков публичные личности.
Рассинхронизация со всем остальным крипторынком в целом и со здравым смыслом тоже.Некоторые альткоины пришли к своей мартовской цене,при цене деда в 3 раза превышающую весеннюю.Цирк,прям как в нашей стране.Рынок стал скучным и неинтересным,с заранее известным концом..Сравнивать с 2017г не то что некорректно,вообще абсурдно!Кто туда деньги из хомяков понесет,пока такое творится???
да какой цирк, мужик. рынок офигенный, легкопрогнозируемый на долгосрок, не заработать на таком в лонге - быть дауном, уж извините. столько возможностей дал рынок за 3 года, да ни в одном месте так не поднять денег было. ты вообще не в теме короче. торговля криптой не твоя тема