RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2016201720182019

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 169
1) дно вже було пройдено
28%
47
2) не нижче 3500
12%
20
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
34%
58
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 10:31

  airmax78 написав:Рассинхронизация с фондой.

Рассинхронизация со всем остальным крипторынком в целом и со здравым смыслом тоже.Некоторые альткоины пришли к своей мартовской цене,при цене деда в 3 раза превышающую весеннюю.Цирк,прям как в нашей стране.Рынок стал скучным и неинтересным,с заранее известным концом..Сравнивать с 2017г не то что некорректно,вообще абсурдно!Кто туда деньги из хомяков понесет,пока такое творится???
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 676
З нами з: 29.05.14
Подякував: 34 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 12:07

osafly просто надо признать, что если и выживет что-то, то это будет один биткоин. Ни у одной другой копии нет шансов. Говорим рынок крипиовалют - подразумеваем рынок биткоина.
airmax78
 
Повідомлень: 36509
З нами з: 25.10.12
Подякував: 887 раз.
Подякували: 4350 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 12:08

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

есть пробитие, выходные будут жаркими
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9068
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1101 раз.
Подякували: 1548 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 12:25

  Zebra написав:есть пробитие, выходные будут жаркими


Последнее время,весь шухер на выходные и происходит,а к середине дня воскресенья,все возвращается на исходные,перед торговыми сессиями рынка понедельника.Жарко реально мне кажется будет,если снова неожиданно с помощью пид..рашки победит Трампон!
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 676
З нами з: 29.05.14
Подякував: 34 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 13:08

  phantom_systems написав:Ну, в ноль дед не свалится, даже если появится новый лидер, за которым будут очень большие деньги. Свою нишу он уже занял.

До результатов президентских выборов в США вряд ли будет большой движ на рынке.


В ноль я конечно образно сказал.Но падение в 10-20 раз чем не ноль, даже если биток станет 1000$ это уже в понимании многих ноль :) .
Большой движ есть уже сегодня.Причин две.1 - 12 лет вайтпеперу битка.2 - под это дело в ВЫХОДНОЙ день. когда не видно других традиц рынков(хоть мы и пришли к выводу. что корреляция далеко не всегда)биток будет делать что угодно.Кстати, надеюсь кроме роста выше 14 все увидели. что был не столько рост сколько вертолёт с диапазоном 14100-13560 на бинансе.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 471
З нами з: 30.11.17
Подякував: 116 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 13:42

  airmax78 написав:osafly просто надо признать, что если и выживет что-то, то это будет один биткоин. Ни у одной другой копии нет шансов. Говорим рынок крипиовалют - подразумеваем рынок биткоина.


Давай размышлять.То, что ты написал думает подавляющее большинство.Отсюда следует, что будет не так.Как, я не знаю.Чем биток лучше других цифровых кодов.Только тем, что вокруг него устроили хайп, не более.А другие даже лучше.Хайп устраивают для сбыта.Это процесс нескольких лет, поэтому сложно понять конечный результат.Сам подумай, свалить биток и всю крипту можно за пару дней.Например - Трамп что то запрещает, Китай тоже, в Европе вводят запреты.Всё пистец сразу битку будет, в смысле свалится до той же упомянутой 1000.Криптошизикаи начнут рассказывать, что интернет отключить невозможно, что биток это вера и будущее.Это всё чушь.Смотри как биржи поимели - Битмекс, Окекс.Цена держится. пока монета торгуется.Если наедут на Бинанс и Коинбас. то буде полный ПЭ.Коинбас поэтому и проводит акцию аполитичности. чтобы не попасть под удар.Если биток не будет торговаться, цена его рухнет.Тут дефай может трошки спасти, но и его прижмут, всё равно большинство дефайщиков публичные личности.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 471
З нами з: 30.11.17
Подякував: 116 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 14:03

  Кучинелли написав:То, что ты написал думает подавляющее большинство.

Большинство как раз топили за падение битка и его никчемность.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9068
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1101 раз.
Подякували: 1548 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 14:41

  osafly написав:
  airmax78 написав:Рассинхронизация с фондой.

Рассинхронизация со всем остальным крипторынком в целом и со здравым смыслом тоже.Некоторые альткоины пришли к своей мартовской цене,при цене деда в 3 раза превышающую весеннюю.Цирк,прям как в нашей стране.Рынок стал скучным и неинтересным,с заранее известным концом..Сравнивать с 2017г не то что некорректно,вообще абсурдно!Кто туда деньги из хомяков понесет,пока такое творится???

да какой цирк, мужик. рынок офигенный, легкопрогнозируемый на долгосрок, не заработать на таком в лонге - быть дауном, уж извините. столько возможностей дал рынок за 3 года, да ни в одном месте так не поднять денег было. ты вообще не в теме короче. торговля криптой не твоя тема
spacemachine
 
Повідомлень: 35
З нами з: 27.06.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 14:57

классно сейчас все выглядит, единственное, что не дает покоя, так эта логарифмическая линия, все никак биток не может выйти за нее
https://www.tradingview.com/x/431PTYOw
spacemachine
 
Повідомлень: 35
З нами з: 27.06.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2016201720182019
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 6678, 6679, 6680
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
66790 193813174
Переглянути останнє повідомлення
Суб 31 жов, 2020 15:07
zРадио
Валютный рынок в мире 1 ... 725, 726, 727
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7260 1667609
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2020 16:28
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 49662
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (17415)
31.10.2020 15:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.