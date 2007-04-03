Додано: Суб 31 жов, 2020 13:42

airmax78 написав: osafly просто надо признать, что если и выживет что-то, то это будет один биткоин. Ни у одной другой копии нет шансов. Говорим рынок крипиовалют - подразумеваем рынок биткоина. просто надо признать, что если и выживет что-то, то это будет один биткоин. Ни у одной другой копии нет шансов. Говорим рынок крипиовалют - подразумеваем рынок биткоина.

Давай размышлять.То, что ты написал думает подавляющее большинство.Отсюда следует, что будет не так.Как, я не знаю.Чем биток лучше других цифровых кодов.Только тем, что вокруг него устроили хайп, не более.А другие даже лучше.Хайп устраивают для сбыта.Это процесс нескольких лет, поэтому сложно понять конечный результат.Сам подумай, свалить биток и всю крипту можно за пару дней.Например - Трамп что то запрещает, Китай тоже, в Европе вводят запреты.Всё пистец сразу битку будет, в смысле свалится до той же упомянутой 1000.Криптошизикаи начнут рассказывать, что интернет отключить невозможно, что биток это вера и будущее.Это всё чушь.Смотри как биржи поимели - Битмекс, Окекс.Цена держится. пока монета торгуется.Если наедут на Бинанс и Коинбас. то буде полный ПЭ.Коинбас поэтому и проводит акцию аполитичности. чтобы не попасть под удар.Если биток не будет торговаться, цена его рухнет.Тут дефай может трошки спасти, но и его прижмут, всё равно большинство дефайщиков публичные личности.