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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 31 жов, 2020 18:40
spacemachine написав:
да какой цирк, мужик. рынок офигенный, легкопрогнозируемый на долгосрок, не заработать на таком в лонге - быть дауном, уж извините. столько возможностей дал рынок за 3 года, да ни в одном месте так не поднять денег было. ты вообще не в теме короче. торговля криптой не твоя тема
там точка сидения человека слившего монеты.
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Кучинелли
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Додано: Суб 31 жов, 2020 18:41
Zebra написав: Кучинелли написав:
То, что ты написал думает подавляющее большинство.
Большинство как раз топили за падение битка и его никчемность.
Это в нашем хворуме.Я имею ввиду вообще.
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Додано: Суб 31 жов, 2020 18:44
J написав:spacemachine
сейчас покупать биток или обождать?
выглядит счас совсем всё НЕ классно.Назрел отскок, если не сам разворот.Все индикаторы перегреты.Рост без больших объёмов.Выходные дни, когда нет ориентира на падающие рынки.С иной стороны биток никому ничего не должен и может идти куда хочет.Правильно будет сказать, что вероятность хоть какой то коррекции выше. чем продолжение роста.Оно то будет, я надеюсь, но папизже.
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Додано: Суб 31 жов, 2020 18:59
Кучинелли написав: Zebra написав: Кучинелли написав:
То, что ты написал думает подавляющее большинство.
Большинство как раз топили за падение битка и его никчемность.
Это в нашем хворуме.Я имею ввиду вообще.
Видеоблоггеры тоже.
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