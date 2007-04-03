Додано: Суб 31 жов, 2020 23:27

spacemachine написав: osafly написав: airmax78 написав: Рассинхронизация с фондой. Рассинхронизация с фондой.

Рассинхронизация со всем остальным крипторынком в целом и со здравым смыслом тоже.Некоторые альткоины пришли к своей мартовской цене,при цене деда в 3 раза превышающую весеннюю.Цирк,прям как в нашей стране.Рынок стал скучным и неинтересным,с заранее известным концом..Сравнивать с 2017г не то что некорректно,вообще абсурдно!Кто туда деньги из хомяков понесет,пока такое творится??? Рассинхронизация со всем остальным крипторынком в целом и со здравым смыслом тоже.Некоторые альткоины пришли к своей мартовской цене,при цене деда в 3 раза превышающую весеннюю.Цирк,прям как в нашей стране.Рынок стал скучным и неинтересным,с заранее известным концом..Сравнивать с 2017г не то что некорректно,вообще абсурдно!Кто туда деньги из хомяков понесет,пока такое творится???

да какой цирк, мужик. рынок офигенный, легкопрогнозируемый на долгосрок, не заработать на таком в лонге - быть дауном, уж извините. столько возможностей дал рынок за 3 года, да ни в одном месте так не поднять денег было. ты вообще не в теме короче. торговля криптой не твоя тема да какой цирк, мужик. рынок офигенный, легкопрогнозируемый на долгосрок, не заработать на таком в лонге - быть дауном, уж извините. столько возможностей дал рынок за 3 года, да ни в одном месте так не поднять денег было. ты вообще не в теме короче. торговля криптой не твоя тема

Кучинелли написав:

там точка сидения человека слившего монеты. там точка сидения человека слившего монеты.

Еще один клоун нарисовался.Хоть одну свою сделку-в студию...Постфактум умным быть-тут дох... умников.Если бы ты был "местный",ты бы знал,что я имею ввиду альту.У меня на данный момент больше 10 монет в кошельке и она них.... не растет,за последние пару месяцев,о каких возможностях сейчас ты шепчешь,пи**...л??? Это не оскорбление.Но твой пост,я воспринимаю именно так,а не иначе.Голослосный звиздежь ни о чем, не подкрепленный словами.Речь о последнем месяце-последних пяти-шести неделях для альты...Ты в адеквате вообще,или нет???Кроме биткоина-ничего не ростет,наоборот,вся альта в глубоких минусах..Вроде смотришь,нормальный человек,временами пишет вполне адекватные вещи,сегодня даже чуть не плюсанул,но скотская натура,берет свое,ее не обманешь...Еще раз объясняю,для тех кто в танке...В апреле месяце,у меня более полутора десятков монет в холд было...Я не склонен держать монеты выходящие за третий десяток рейтинга,до того как рак засвистит..Все ОМГ,ЗРХ,Вейвс и пр... мусор,я продал,как на них пошел рост.. в +++Это монеты не для холда,а для краткосрочных сделок.Владение ими на догосрок,мне не делает комфорта,поэтому я их сливаю при первом удобном случае,потому как не уверен в их росте и перспективах...Я их купил на дне донском,на самом-самом.Хорош пиз...ть.Вспомни лучше за свой дефай...По прежнему в нем?? Я слил в +...Дефай с твоих сентябрьских постов о драйве и риске,упал % на 30+-.Но мне как то пофиг,потому что я чужих сделок и денег не считаю...Я нормальный человек,а не ...овноед.Неужели так сложно быть нормальным??