там точка сидения человека слившего монеты.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 31 жов, 2020 18:40
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
там точка сидения человека слившего монеты.
Додано: Суб 31 жов, 2020 18:41
Додано: Суб 31 жов, 2020 18:44
выглядит счас совсем всё НЕ классно.Назрел отскок, если не сам разворот.Все индикаторы перегреты.Рост без больших объёмов.Выходные дни, когда нет ориентира на падающие рынки.С иной стороны биток никому ничего не должен и может идти куда хочет.Правильно будет сказать, что вероятность хоть какой то коррекции выше. чем продолжение роста.Оно то будет, я надеюсь, но папизже.
Додано: Суб 31 жов, 2020 18:59
Додано: Суб 31 жов, 2020 23:27
Еще один клоун нарисовался.Хоть одну свою сделку-в студию...Постфактум умным быть-тут дох... умников.Если бы ты был "местный",ты бы знал,что я имею ввиду альту.У меня на данный момент больше 10 монет в кошельке и она них.... не растет,за последние пару месяцев,о каких возможностях сейчас ты шепчешь,пи**...л??? Это не оскорбление.Но твой пост,я воспринимаю именно так,а не иначе.Голослосный звиздежь ни о чем, не подкрепленный словами.Речь о последнем месяце-последних пяти-шести неделях для альты...Ты в адеквате вообще,или нет???Кроме биткоина-ничего не ростет,наоборот,вся альта в глубоких минусах..
Вроде смотришь,нормальный человек,временами пишет вполне адекватные вещи,сегодня даже чуть не плюсанул,но скотская натура,берет свое,ее не обманешь...Еще раз объясняю,для тех кто в танке...В апреле месяце,у меня более полутора десятков монет в холд было...Я не склонен держать монеты выходящие за третий десяток рейтинга,до того как рак засвистит..Все ОМГ,ЗРХ,Вейвс и пр... мусор,я продал,как на них пошел рост.. в +++Это монеты не для холда,а для краткосрочных сделок.Владение ими на догосрок,мне не делает комфорта,поэтому я их сливаю при первом удобном случае,потому как не уверен в их росте и перспективах...Я их купил на дне донском,на самом-самом.Хорош пиз...ть.Вспомни лучше за свой дефай...По прежнему в нем?? Я слил в +...Дефай с твоих сентябрьских постов о драйве и риске,упал % на 30+-.Но мне как то пофиг,потому что я чужих сделок и денег не считаю...Я нормальный человек,а не ...овноед.Неужели так сложно быть нормальным??
Додано: Нед 01 лис, 2020 00:58
заходить в рынок сейчас на хае без четкого закрепления на 14К идея крайне сомнительная, жду пробой логарифмической + выход из лок тренда, это район 14.4-14.5, вот там я бы покупал на лонг, ну а так, теоретически, можно попробовать взять по 12к, если упадем ниже 13 ближайшие 2 недели.
Востаннє редагувалось spacemachine в Нед 01 лис, 2020 04:28, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 01 лис, 2020 01:43
пф, кто тебе доктор, что ты щиткоинами торгуешь вместо нормального инструмента и недоволен, что твое гуамно не растет. добро пожаловать в инвесторы, нефиг было покупать раньше времени хлам.
Додано: Нед 01 лис, 2020 13:21
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Ты не прав сейчас в обвинениях.В этот раз я написал без всякого желания уколоть.Ты слишком агрессивно топишь за падение, это очень бросается в глаза.А биток, в частности только растёт.Про точку сидения - это стандартная фраза, применимая нами в обсуждении гривны.там особенно гривнедепозитчики топят за её укрепление.Ну и на фоне твоих сообщений о распродажах монет и сложилось такое впечатление.Собственно. каждый из нас имеет полное право делать со своими монетами и вообще средствами. что хочет.Так что оскорбительного в моих словах ничего нет.Я сам когда продаю. очень хочу. чтобы упало. прям сижу у графика и заклинания посылаю .Ну и наоборот. только куплю. так глаза прям вверх тянутся. чтоб зелёную палку увидеть.мы все такие. просто не каждый может вслух рассказать.Удачи тебе и всем нам в крипторынке.одно то, что мы в нём уже говорит о нашем преимуществе над большой серой массой.
Додано: Нед 01 лис, 2020 13:27
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Тут недавно нек наши товарищи ссорились.И за мной такое наблюдалось.Не будем это продолжать.Разве в очень лёгкой форме.Пропали Витака и Трумен.Наверняка почитывают иногда, давайте возвращайтесь и хоть что то пишите.Может какую пользу принесёте.
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