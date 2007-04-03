RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2017201820192020

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 169
1) дно вже було пройдено
28%
47
2) не нижче 3500
12%
20
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
34%
58
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 18:40

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  spacemachine написав:да какой цирк, мужик. рынок офигенный, легкопрогнозируемый на долгосрок, не заработать на таком в лонге - быть дауном, уж извините. столько возможностей дал рынок за 3 года, да ни в одном месте так не поднять денег было. ты вообще не в теме короче. торговля криптой не твоя тема


там точка сидения человека слившего монеты.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 473
З нами з: 30.11.17
Подякував: 116 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 18:41

  Zebra написав:
  Кучинелли написав:То, что ты написал думает подавляющее большинство.

Большинство как раз топили за падение битка и его никчемность.

Это в нашем хворуме.Я имею ввиду вообще.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 473
З нами з: 30.11.17
Подякував: 116 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 18:44

  J написав:spacemachine
сейчас покупать биток или обождать?

выглядит счас совсем всё НЕ классно.Назрел отскок, если не сам разворот.Все индикаторы перегреты.Рост без больших объёмов.Выходные дни, когда нет ориентира на падающие рынки.С иной стороны биток никому ничего не должен и может идти куда хочет.Правильно будет сказать, что вероятность хоть какой то коррекции выше. чем продолжение роста.Оно то будет, я надеюсь, но папизже.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 473
З нами з: 30.11.17
Подякував: 116 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 18:59

  Кучинелли написав:
  Zebra написав:
  Кучинелли написав:То, что ты написал думает подавляющее большинство.

Большинство как раз топили за падение битка и его никчемность.

Это в нашем хворуме.Я имею ввиду вообще.

Видеоблоггеры тоже.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9066
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1100 раз.
Подякували: 1549 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 23:27

  spacemachine написав:
  osafly написав:
  airmax78 написав:Рассинхронизация с фондой.

Рассинхронизация со всем остальным крипторынком в целом и со здравым смыслом тоже.Некоторые альткоины пришли к своей мартовской цене,при цене деда в 3 раза превышающую весеннюю.Цирк,прям как в нашей стране.Рынок стал скучным и неинтересным,с заранее известным концом..Сравнивать с 2017г не то что некорректно,вообще абсурдно!Кто туда деньги из хомяков понесет,пока такое творится???

да какой цирк, мужик. рынок офигенный, легкопрогнозируемый на долгосрок, не заработать на таком в лонге - быть дауном, уж извините. столько возможностей дал рынок за 3 года, да ни в одном месте так не поднять денег было. ты вообще не в теме короче. торговля криптой не твоя тема


Еще один клоун нарисовался.Хоть одну свою сделку-в студию...Постфактум умным быть-тут дох... умников.Если бы ты был "местный",ты бы знал,что я имею ввиду альту.У меня на данный момент больше 10 монет в кошельке и она них.... не растет,за последние пару месяцев,о каких возможностях сейчас ты шепчешь,пи**...л??? Это не оскорбление.Но твой пост,я воспринимаю именно так,а не иначе.Голослосный звиздежь ни о чем, не подкрепленный словами.Речь о последнем месяце-последних пяти-шести неделях для альты...Ты в адеквате вообще,или нет???Кроме биткоина-ничего не ростет,наоборот,вся альта в глубоких минусах..

  Кучинелли написав:
там точка сидения человека слившего монеты.


Вроде смотришь,нормальный человек,временами пишет вполне адекватные вещи,сегодня даже чуть не плюсанул,но скотская натура,берет свое,ее не обманешь...Еще раз объясняю,для тех кто в танке...В апреле месяце,у меня более полутора десятков монет в холд было...Я не склонен держать монеты выходящие за третий десяток рейтинга,до того как рак засвистит..Все ОМГ,ЗРХ,Вейвс и пр... мусор,я продал,как на них пошел рост.. в +++Это монеты не для холда,а для краткосрочных сделок.Владение ими на догосрок,мне не делает комфорта,поэтому я их сливаю при первом удобном случае,потому как не уверен в их росте и перспективах...Я их купил на дне донском,на самом-самом.Хорош пиз...ть.Вспомни лучше за свой дефай...По прежнему в нем?? Я слил в +...Дефай с твоих сентябрьских постов о драйве и риске,упал % на 30+-.Но мне как то пофиг,потому что я чужих сделок и денег не считаю...Я нормальный человек,а не ...овноед.Неужели так сложно быть нормальным??
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 677
З нами з: 29.05.14
Подякував: 34 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 00:58

  J написав:spacemachine
сейчас покупать биток или обождать?

заходить в рынок сейчас на хае без четкого закрепления на 14К идея крайне сомнительная, жду пробой логарифмической + выход из лок тренда, это район 14.4-14.5, вот там я бы покупал на лонг, ну а так, теоретически, можно попробовать взять по 12к, если упадем ниже 13 ближайшие 2 недели.
Востаннє редагувалось spacemachine в Нед 01 лис, 2020 04:28, всього редагувалось 2 разів.
spacemachine
 
Повідомлень: 37
З нами з: 27.06.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 01:43

  osafly написав:
Еще один клоун нарисовался.Хоть одну свою сделку-в студию...Постфактум умным быть-тут дох... умников.Если бы ты был "местный",ты бы знал,что я имею ввиду альту.У меня на данный момент больше 10 монет в кошельке и она них.... не растет,за последние пару месяцев,о каких возможностях сейчас ты шепчешь,пи**...л??? Это не оскорбление.Но твой пост,я воспринимаю именно так,а не иначе.Голослосный звиздежь ни о чем, не подкрепленный словами.Речь о последнем месяце-последних пяти-шести неделях для альты...Ты в адеквате вообще,или нет???Кроме биткоина-ничего не ростет,наоборот,вся альта в глубоких минусах..



пф, кто тебе доктор, что ты щиткоинами торгуешь вместо нормального инструмента и недоволен, что твое гуамно не растет. добро пожаловать в инвесторы, нефиг было покупать раньше времени хлам.
spacemachine
 
Повідомлень: 37
З нами з: 27.06.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 13:21

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  osafly написав:Вроде смотришь,нормальный человек,временами пишет вполне адекватные вещи


Ты не прав сейчас в обвинениях.В этот раз я написал без всякого желания уколоть.Ты слишком агрессивно топишь за падение, это очень бросается в глаза.А биток, в частности только растёт.Про точку сидения - это стандартная фраза, применимая нами в обсуждении гривны.там особенно гривнедепозитчики топят за её укрепление.Ну и на фоне твоих сообщений о распродажах монет и сложилось такое впечатление.Собственно. каждый из нас имеет полное право делать со своими монетами и вообще средствами. что хочет.Так что оскорбительного в моих словах ничего нет.Я сам когда продаю. очень хочу. чтобы упало. прям сижу у графика и заклинания посылаю :) .Ну и наоборот. только куплю. так глаза прям вверх тянутся. чтоб зелёную палку увидеть.мы все такие. просто не каждый может вслух рассказать.Удачи тебе и всем нам в крипторынке.одно то, что мы в нём уже говорит о нашем преимуществе над большой серой массой.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 473
З нами з: 30.11.17
Подякував: 116 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 13:27

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  spacemachine написав:пф, кто тебе доктор, что ты щиткоинами торгуешь вместо нормального инструмента и недоволен, что твое гуамно не растет. добро пожаловать в инвесторы, нефиг было покупать раньше времени хлам.


Тут недавно нек наши товарищи ссорились.И за мной такое наблюдалось.Не будем это продолжать.Разве в очень лёгкой форме.Пропали Витака и Трумен.Наверняка почитывают иногда, давайте возвращайтесь и хоть что то пишите.Может какую пользу принесёте.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 473
З нами з: 30.11.17
Подякував: 116 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2017201820192020
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Автор77 і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 6681, 6682, 6683
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
66823 193831891
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 лис, 2020 13:21
Василь-Рівне
Валютный рынок в мире 1 ... 725, 726, 727
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7260 1667842
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2020 16:28
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 49665
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.