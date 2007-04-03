Додано: Нед 01 лис, 2020 13:40

osafly написав: Дефай с твоих сентябрьских постов о драйве и риске,упал % на 30+-. Дефай с твоих сентябрьских постов о драйве и риске,упал % на 30+-.

Я стараюсь о сделках конкретики не писать, дабы не быть активно кем то обсуждаемым.Честно. бывает по разному.Бывает за ночь +2000$, а бывает и больше в минус.Но это мои деньги и кому какое дело.Но я о дефай хотел продолжить идею.Они упали гораздо больше. чем ты написал.Многие монеты упали не на проценты а в разы.даже есть в десятки раз.Вот тут и становится интересно.дело в том. что с технической т з есть график и на нём есть ATH и от него можно взять фибы.Так вот получается. что даже 23 или 38 фиба у таких монет уже будет очень много.и наверняка найдётся те. кто отстрелит.Остаётся самая малая задача - угадать (или изучить глубоко вопрос). кто это будет.Да. большинство это шлак и он обесценится ещё больше.А нек проекты поднимутся.И прибыль там будет не детская.Почему я и занимаюсь изучением многих проектов.В завершении приведу пример.На ТВ очень часто рисуют возможные туземуны новой монеты UNI.Мол новая, сильные инвесторы за ней стоят, самая крупная биржа Дефи и т д.Глупость подобного объясняется простыми вещами - там началась сильная эмиссия.Уже к 80 млн добавлено 120 млн монет.В скором времени будет распределено ещё 430 млн монет.Ну как тут цена устоит.Путь ей в пропасть.Могут перед вливом монет пропампить трошки, чтобы слить.Но в целом монете судьба уже уготована.Поэтому предостерегаю от покупки таких монет как UNI,SUSHI.Это биржевые токены фарминга. их массово печатают для вознаграждения, их цена не может быть высокой.Я игрался ими. конечно давно вышел.Моя цель была опробовать в реали фарминг, посмотреть как это в полном цикле выглядит.Результатом я не доволен, т к начисления маленькие. комисы за массу переводов и заключение контрактов высокие.