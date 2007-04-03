там точка сидения человека слившего монеты.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 31 жов, 2020 18:40
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
там точка сидения человека слившего монеты.
Додано: Суб 31 жов, 2020 18:41
Додано: Суб 31 жов, 2020 18:44
выглядит счас совсем всё НЕ классно.Назрел отскок, если не сам разворот.Все индикаторы перегреты.Рост без больших объёмов.Выходные дни, когда нет ориентира на падающие рынки.С иной стороны биток никому ничего не должен и может идти куда хочет.Правильно будет сказать, что вероятность хоть какой то коррекции выше. чем продолжение роста.Оно то будет, я надеюсь, но папизже.
Додано: Суб 31 жов, 2020 18:59
Додано: Суб 31 жов, 2020 23:27
Еще один клоун нарисовался.Хоть одну свою сделку-в студию...Постфактум умным быть-тут дох... умников.Если бы ты был "местный",ты бы знал,что я имею ввиду альту.У меня на данный момент больше 10 монет в кошельке и она них.... не растет,за последние пару месяцев,о каких возможностях сейчас ты шепчешь,пи**...л??? Это не оскорбление.Но твой пост,я воспринимаю именно так,а не иначе.Голослосный звиздежь ни о чем, не подкрепленный словами.Речь о последнем месяце-последних пяти-шести неделях для альты...Ты в адеквате вообще,или нет???Кроме биткоина-ничего не ростет,наоборот,вся альта в глубоких минусах..
Вроде смотришь,нормальный человек,временами пишет вполне адекватные вещи,сегодня даже чуть не плюсанул,но скотская натура,берет свое,ее не обманешь...Еще раз объясняю,для тех кто в танке...В апреле месяце,у меня более полутора десятков монет в холд было...Я не склонен держать монеты выходящие за третий десяток рейтинга,до того как рак засвистит..Все ОМГ,ЗРХ,Вейвс и пр... мусор,я продал,как на них пошел рост.. в +++Это монеты не для холда,а для краткосрочных сделок.Владение ими на догосрок,мне не делает комфорта,поэтому я их сливаю при первом удобном случае,потому как не уверен в их росте и перспективах...Я их купил на дне донском,на самом-самом.Хорош пиз...ть.Вспомни лучше за свой дефай...По прежнему в нем?? Я слил в +...Дефай с твоих сентябрьских постов о драйве и риске,упал % на 30+-.Но мне как то пофиг,потому что я чужих сделок и денег не считаю...Я нормальный человек,а не ...овноед.Неужели так сложно быть нормальным??
Додано: Нед 01 лис, 2020 00:58
заходить в рынок сейчас на хае без четкого закрепления на 14К идея крайне сомнительная, жду пробой логарифмической + выход из лок тренда, это район 14.4-14.5, вот там я бы покупал на лонг, ну а так, теоретически, можно попробовать взять по 12к, если упадем ниже 13 ближайшие 2 недели.
Востаннє редагувалось spacemachine в Нед 01 лис, 2020 04:28, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 01 лис, 2020 01:43
пф, кто тебе доктор, что ты щиткоинами торгуешь вместо нормального инструмента и недоволен, что твое гуамно не растет. добро пожаловать в инвесторы, нефиг было покупать раньше времени хлам.
Додано: Нед 01 лис, 2020 13:21
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Ты не прав сейчас в обвинениях.В этот раз я написал без всякого желания уколоть.Ты слишком агрессивно топишь за падение, это очень бросается в глаза.А биток, в частности только растёт.Про точку сидения - это стандартная фраза, применимая нами в обсуждении гривны.там особенно гривнедепозитчики топят за её укрепление.Ну и на фоне твоих сообщений о распродажах монет и сложилось такое впечатление.Собственно. каждый из нас имеет полное право делать со своими монетами и вообще средствами. что хочет.Так что оскорбительного в моих словах ничего нет.Я сам когда продаю. очень хочу. чтобы упало. прям сижу у графика и заклинания посылаю .Ну и наоборот. только куплю. так глаза прям вверх тянутся. чтоб зелёную палку увидеть.мы все такие. просто не каждый может вслух рассказать.Удачи тебе и всем нам в крипторынке.одно то, что мы в нём уже говорит о нашем преимуществе над большой серой массой.
Додано: Нед 01 лис, 2020 13:27
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Тут недавно нек наши товарищи ссорились.И за мной такое наблюдалось.Не будем это продолжать.Разве в очень лёгкой форме.Пропали Витака и Трумен.Наверняка почитывают иногда, давайте возвращайтесь и хоть что то пишите.Может какую пользу принесёте.
Додано: Нед 01 лис, 2020 13:40
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Я стараюсь о сделках конкретики не писать, дабы не быть активно кем то обсуждаемым.Честно. бывает по разному.Бывает за ночь +2000$, а бывает и больше в минус.Но это мои деньги и кому какое дело.Но я о дефай хотел продолжить идею.Они упали гораздо больше. чем ты написал.Многие монеты упали не на проценты а в разы.даже есть в десятки раз.Вот тут и становится интересно.дело в том. что с технической т з есть график и на нём есть ATH и от него можно взять фибы.Так вот получается. что даже 23 или 38 фиба у таких монет уже будет очень много.и наверняка найдётся те. кто отстрелит.Остаётся самая малая задача - угадать (или изучить глубоко вопрос). кто это будет.Да. большинство это шлак и он обесценится ещё больше.А нек проекты поднимутся.И прибыль там будет не детская.Почему я и занимаюсь изучением многих проектов.
В завершении приведу пример.На ТВ очень часто рисуют возможные туземуны новой монеты UNI.Мол новая, сильные инвесторы за ней стоят, самая крупная биржа Дефи и т д.Глупость подобного объясняется простыми вещами - там началась сильная эмиссия.Уже к 80 млн добавлено 120 млн монет.В скором времени будет распределено ещё 430 млн монет.Ну как тут цена устоит.Путь ей в пропасть.Могут перед вливом монет пропампить трошки, чтобы слить.Но в целом монете судьба уже уготована.Поэтому предостерегаю от покупки таких монет как UNI,SUSHI.Это биржевые токены фарминга. их массово печатают для вознаграждения, их цена не может быть высокой.Я игрался ими. конечно давно вышел.Моя цель была опробовать в реали фарминг, посмотреть как это в полном цикле выглядит.Результатом я не доволен, т к начисления маленькие. комисы за массу переводов и заключение контрактов высокие.
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