Центральный банк Ирана собирается скупать криптовалюты у майнеров
Добываемые в Иране криптовалюты нашли нового покупателя в лице центрального банка страны — все ради того, чтобы удержать её экономику на плаву хотя бы за счет вливаний майнеров. По данным недавнего отчета государственного издания Iranian Students’ News Agency (ISNA), Министерство энергетики Ирана издало указ, который требует от официально зарегистрированных в стране майнеров криптовалют продавать добытые ими монеты напрямую центральному банку.