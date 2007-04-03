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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2018201920202021

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 169
1) дно вже було пройдено
28%
47
2) не нижче 3500
12%
20
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
34%
58
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 14:24

Центральный банк Ирана собирается скупать криптовалюты у майнеров

Добываемые в Иране криптовалюты нашли нового покупателя в лице центрального банка страны — все ради того, чтобы удержать её экономику на плаву хотя бы за счет вливаний майнеров. По данным недавнего отчета государственного издания Iranian Students’ News Agency (ISNA), Министерство энергетики Ирана издало указ, который требует от официально зарегистрированных в стране майнеров криптовалют продавать добытые ими монеты напрямую центральному банку.
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  #<1 ... 2018201920202021
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