Додано: Нед 01 лис, 2020 15:20

Кучинелли написав: osafly написав: Вроде смотришь,нормальный человек,временами пишет вполне адекватные вещи Вроде смотришь,нормальный человек,временами пишет вполне адекватные вещи



Ты не прав сейчас в обвинениях.В этот раз я написал без всякого желания уколоть.Ты слишком агрессивно топишь за падение, это очень бросается в глаза.А биток, в частности только растёт.Про точку сидения - это стандартная фраза, применимая нами в обсуждении гривны.там особенно гривнедепозитчики топят за её укрепление.Ну и на фоне твоих сообщений о распродажах монет и сложилось такое впечатление.Собственно. каждый из нас имеет полное право делать со своими монетами и вообще средствами. что хочет.Так что оскорбительного в моих словах ничего нет.Я сам когда продаю. очень хочу. чтобы упало. прям сижу у графика и заклинания посылаю .Ну и наоборот. только куплю. так глаза прям вверх тянутся. чтоб зелёную палку увидеть.мы все такие. просто не каждый может вслух рассказать.Удачи тебе и всем нам в крипторынке.одно то, что мы в нём уже говорит о нашем преимуществе над большой серой массой. Ты не прав сейчас в обвинениях.В этот раз я написал без всякого желания уколоть.Ты слишком агрессивно топишь за падение, это очень бросается в глаза.А биток, в частности только растёт.Про точку сидения - это стандартная фраза, применимая нами в обсуждении гривны.там особенно гривнедепозитчики топят за её укрепление.Ну и на фоне твоих сообщений о распродажах монет и сложилось такое впечатление.Собственно. каждый из нас имеет полное право делать со своими монетами и вообще средствами. что хочет.Так что оскорбительного в моих словах ничего нет.Я сам когда продаю. очень хочу. чтобы упало. прям сижу у графика и заклинания посылаю.Ну и наоборот. только куплю. так глаза прям вверх тянутся. чтоб зелёную палку увидеть.мы все такие. просто не каждый может вслух рассказать.Удачи тебе и всем нам в крипторынке.одно то, что мы в нём уже говорит о нашем преимуществе над большой серой массой.

Никогда не склонен конфликтовать и всегда за мир-дружбу-жвачку.Да,в этот раз я погорячился.Без обид,пардон.Думал снова с каким то смыслом...Да,бывает действительно можно выйти раньше времени,это так..Но у меня никогда не бывает сожаления о недобратом..Вон в феврале-передержал,был в отличном плюсе на моменте,но продал %30 портфеля и в итоге,вся прибыль-обнулилась в марте...А трудно себя заставить потом к примеру продать тот же Кэш по 300,когда не дослил его по 500...все ждал уровня фибо на 530- 550 или около того,не помню уже точно. А через месяц, уже добираешь по 150!Поэтому,я всегда сторонник более раннего выхода из сделки,чем остаться с альтой на руках...В летний рост тоже самое с ЕOSом вышло...По 4 продано часть,казалось бы,пошло дело,все ростет-5 как минимум..О-па,а 4 то был потолок..И в итоге сейчас 2.5 с перспективой до 1.5-2. И ЗЭК тоже самое,я тогда писал как фиксанул часть по 100$,а как показало время,нужно было сливать весь,а не ждать 115-125-150 о которых все Зэквоводы гудели..Аналировать монеты кончно можно и нужно,но на 100% угадать ее хай,по уровням,по сопротивлениям-как уже убедился,не возможно однозначно..Рост может пойти до каких угодно пор..В крипте,у альтов,нет ни потолка-ни дна.Будет так,как кукловоды решат...Кто нибудь верил в Линк по 20$ в марте,когда он на Бинансе,сквизом вообще обнулился...И я не верил.А теперь,на мой взгляд,это самая "подвижная" монета топ 50 так точно...Люблю ней торговать..Глубже я не вникал..есть ли там еще такие "гепарды криптовалютного рынка" За последний год,ротация альты первой сотни,претерпела существенные изменения,многие проекты вылезли ниоткуда..Туда же и уйдут.