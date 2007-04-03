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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 01 лис, 2020 14:24
Центральный банк Ирана собирается скупать криптовалюты у майнеров
Добываемые в Иране криптовалюты нашли нового покупателя в лице центрального банка страны — все ради того, чтобы удержать её экономику на плаву хотя бы за счет вливаний майнеров. По данным недавнего отчета государственного издания Iranian Students’ News Agency (ISNA), Министерство энергетики Ирана издало указ, который требует от официально зарегистрированных в стране майнеров криптовалют продавать добытые ими монеты напрямую центральному банку.
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greenozon
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Додано: Нед 01 лис, 2020 15:20
Кучинелли написав: osafly написав:
Вроде смотришь,нормальный человек,временами пишет вполне адекватные вещи
Ты не прав сейчас в обвинениях.В этот раз я написал без всякого желания уколоть.Ты слишком агрессивно топишь за падение, это очень бросается в глаза.А биток, в частности только растёт.Про точку сидения - это стандартная фраза, применимая нами в обсуждении гривны.там особенно гривнедепозитчики топят за её укрепление.Ну и на фоне твоих сообщений о распродажах монет и сложилось такое впечатление.Собственно. каждый из нас имеет полное право делать со своими монетами и вообще средствами. что хочет.Так что оскорбительного в моих словах ничего нет.Я сам когда продаю. очень хочу. чтобы упало. прям сижу у графика и заклинания посылаю
.Ну и наоборот. только куплю. так глаза прям вверх тянутся. чтоб зелёную палку увидеть.мы все такие. просто не каждый может вслух рассказать.Удачи тебе и всем нам в крипторынке.одно то, что мы в нём уже говорит о нашем преимуществе над большой серой массой.
Никогда не склонен конфликтовать и всегда за мир-дружбу-жвачку.Да,в этот раз я погорячился.Без обид,пардон.Думал снова с каким то смыслом...Да,бывает действительно можно выйти раньше времени,это так..Но у меня никогда не бывает сожаления о недобратом..Вон в феврале-передержал,был в отличном плюсе на моменте,но продал %30 портфеля и в итоге,вся прибыль-обнулилась в марте...А трудно себя заставить потом к примеру продать тот же Кэш по 300,когда не дослил его по 500...все ждал уровня фибо на 530- 550 или около того,не помню уже точно. А через месяц, уже добираешь по 150!Поэтому,я всегда сторонник более раннего выхода из сделки,чем остаться с альтой на руках...В летний рост тоже самое с ЕOSом вышло...По 4 продано часть,казалось бы,пошло дело,все ростет-5 как минимум..О-па,а 4 то был потолок..И в итоге сейчас 2.5 с перспективой до 1.5-2. И ЗЭК тоже самое,я тогда писал как фиксанул часть по 100$,а как показало время,нужно было сливать весь,а не ждать 115-125-150 о которых все Зэквоводы гудели..Аналировать монеты кончно можно и нужно,но на 100% угадать ее хай,по уровням,по сопротивлениям-как уже убедился,не возможно однозначно..Рост может пойти до каких угодно пор..В крипте,у альтов,нет ни потолка-ни дна.Будет так,как кукловоды решат...Кто нибудь верил в Линк по 20$ в марте,когда он на Бинансе,сквизом вообще обнулился...И я не верил.А теперь,на мой взгляд,это самая "подвижная" монета топ 50 так точно...Люблю ней торговать..Глубже я не вникал..есть ли там еще такие "гепарды криптовалютного рынка" За последний год,ротация альты первой сотни,претерпела существенные изменения,многие проекты вылезли ниоткуда..Туда же и уйдут.
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osafly
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