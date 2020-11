osafly написав:

Завтра момент истины для всех финансовых рынков.Произойти может все что угодно,учитывая дурацкую систему выборов США.Все о ней здесь-Ключевая фраза- "In 2016, Donald Trump had almost three million fewer votes than Hillary Clinton, but won the presidency because the electoral college gave him a majority." -- Три миллиона голосов простых людей,не стоят выеденного яйца.Вопрос-зачем они вообще на выборы ходят,если ничего не решают.Клинтон получила на три миллиона больше голосов на выборах 2016г,но коллегия выборщиков из 500+ пи....сов,типа наших депутатов,сделали президентом Трампа.Все может получиться по такому же сценарию и в этом году.Я не удивлюсь.Предвыборные замеры температуры,выглядят так-