Додано: Вів 03 лис, 2020 13:12

Кучинелли написав:

Привет.Совершенно верно.Прижать могут очень легко.Но всё и дело в том. нужно ли это им.Кому им.В биток влошились уже сильные мира сего.Конечно сейчас среди этих сильных есть и ярые противники.Но у сильных есть протеже в правительствах, на том и стоит.Кто победит пока неизвестно.Вариант туземуна под большим вопросом, но неисключён.По технике варианты вниз 12-9 тоже реальны.А вверх хотя бы до 15 совсем можно и близко.Очень верно ты заметил, что прижав биржи. можно очень сильно ударить по крипте.Если монеты не будут торговаться и выводиться с бирж, то они рухнут в цене.Частным образом продавать что то будет нелепо, т к не будет на что и кого ориентироваться.Но видимо есть причины не нажимать так сильно. Привет.Совершенно верно.Прижать могут очень легко.Но всё и дело в том. нужно ли это им.Кому им.В биток влошились уже сильные мира сего.Конечно сейчас среди этих сильных есть и ярые противники.Но у сильных есть протеже в правительствах, на том и стоит.Кто победит пока неизвестно.Вариант туземуна под большим вопросом, но неисключён.По технике варианты вниз 12-9 тоже реальны.А вверх хотя бы до 15 совсем можно и близко.Очень верно ты заметил, что прижав биржи. можно очень сильно ударить по крипте.Если монеты не будут торговаться и выводиться с бирж, то они рухнут в цене.Частным образом продавать что то будет нелепо, т к не будет на что и кого ориентироваться.Но видимо есть причины не нажимать так сильно.

Ну если с битком более-менее всё ясно - то вот с альтой - нет. Летом затеплилась надежда на дефаи, которые разогрели эфир, а затем и трон. Сейчас как мне видится - тема сдохла. Не суть по каким причинам - ты ж сам и писал, полностью согласен. Эфир конечно поддерживает запуск 2.0, но без нормального использование будет хорошая техническая инновация (и то не факт), которая вряд ли удержит цену. В конце концов - мало ли хороших с точки зрения технологий монет...Да тот же Кардано... Это я к чему - индекс доминирования прямо сейчас выбивает 64.5, а дальше только 67 видится. Три пункта по индексу - это реально много. Учитывая, что и эфир не спешат валить, думаю по многим альтам будут средние весенние цены. В первую очередь EOS, BCH. Может трон. И не факт, что поднимутся.