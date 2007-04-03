Додано: Вів 03 лис, 2020 19:07

kotyk222 написав: osafly написав: Завтра момент истины для всех финансовых рынков.Произойти может все что угодно,учитывая дурацкую систему выборов США.Все о ней здесь- https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53558176

Ключевая фраза- "In 2016, Donald Trump had almost three million fewer votes than Hillary Clinton, but won the presidency because the electoral college gave him a majority." -- Три миллиона голосов простых людей,не стоят выеденного яйца.Вопрос-зачем они вообще на выборы ходят,если ничего не решают.Клинтон получила на три миллиона больше голосов на выборах 2016г,но коллегия выборщиков из 500+ пи....сов,типа наших депутатов,сделали президентом Трампа.Все может получиться по такому же сценарию и в этом году.Я не удивлюсь.Предвыборные замеры температуры,выглядят так- https://www.bbc.com/news/election-us-2020-53657174 Завтра момент истины для всех финансовых рынков.Произойти может все что угодно,учитывая дурацкую систему выборов США.Все о ней здесь-Ключевая фраза- "In 2016, Donald Trump had almost three million fewer votes than Hillary Clinton, but won the presidency because the electoral college gave him a majority." -- Три миллиона голосов простых людей,не стоят выеденного яйца.Вопрос-зачем они вообще на выборы ходят,если ничего не решают.Клинтон получила на три миллиона больше голосов на выборах 2016г,но коллегия выборщиков из 500+ пи....сов,типа наших депутатов,сделали президентом Трампа.Все может получиться по такому же сценарию и в этом году.Я не удивлюсь.Предвыборные замеры температуры,выглядят так-

Звиняйте за оффтоп, але пройти повз не можу - кожного разу вибішує ця муйня з рашаЗМІ. Виборщики голосують так як проголосував штат, і не інакше. Нічого спільного з депутатами. Якщо в штаті більшість голосів набрав один кандидат - йому дістаються усі виборщики штату. Кількість виборщиків залежить від населення - в техасу півсотні в аляски два чи три. Таким чином перемагає кандидат який переміг у більшості штатів - так склеюється федеративна країна докупи. Система проста і робоча, і не нам учити їх жити! Звиняйте за оффтоп, але пройти повз не можу - кожного разу вибішує ця муйня з рашаЗМІ. Виборщики голосують так як проголосував штат, і не інакше. Нічого спільного з депутатами. Якщо в штаті більшість голосів набрав один кандидат - йому дістаються усі виборщики штату. Кількість виборщиків залежить від населення - в техасу півсотні в аляски два чи три. Таким чином перемагає кандидат який переміг у більшості штатів - так склеюється федеративна країна докупи. Система проста і робоча, і не нам учити їх жити!

С какой РашаСми?? О чем речь и что за бред??Возьмите почитайте ссылку что я кидал о системе выборов,переведите ее в конце концов... ББС-это рашаСми?? Вы в своем уме? Система выборов в Америке не меняется с момента основания страны,с 18!!! века. С тех пор воды утекло океан.Система была придумана большей частью из за проблем с логистикой и скоростью передвижения в те времена...А так же для того,чтобы впоследствии,лишить права голоса черное население..Выборщику ничего не мешает проголосовать по своей симпатии и ему ничего не грозит,кроме того что его обьявят так сказать "ненадежным" если он не "исполнит волю" своих избирателей штата...О Боже,какой позор(по меркам Украины)Трамп в прошлых выборах,победил именно благодаря этой дэбильной системе.А кто там кого подкупал и вмешивался,вот у рашаСми и спросите,"умный" Вы наш.Никто никого не поучает жить,мы просто обсуждаем американскую выборную систему.Для нас она во всяком случае-не подойдет,однозначно...в олигархической,продажной стране.У нас 73% даже с прямым правом голоса,не знают что делать и каждый раз какую нить ...уйню порят.Эту страну уже не вылечить,какой там других учить..Тут свое сохранить не можем..и балансируем на грани.О чем Вы?