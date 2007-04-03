Кучинелли написав:Дело в том, что , если сейчас или в ближ время биток не пойдёт вверх, то разрушится модель внушения пиплу о туземуне.Как так. триллионы долларов влиты, институционалы уже покупают, технически из треугольника вышли вверх...а где же поход дальше.Тогда все рассказы о 20-30, тем более 70-100 это просто бред и обман.Следовательно высока вероятность некоторой коррекции и след рывок.Это в том случае. если это устраивает сильных мира сего.Уже писал. что обрушить вниз им тоже раз плюнуть.
Приветствую. Ну так тут же вроде писали, что ни кому тот туземун на фиг не надо. Как только начинается рывок - сразу начинаются проблемы у бирж с надзором. Вот вчера по Хуоби была инфа об аресте топов и не понятно то ли фейк то ли нет и на этот раз пронесло. А если что то с бананом случится? Заблочат вывод например "до выясненния". А там треть рынка.
osafly написав:Завтра момент истины для всех финансовых рынков.Произойти может все что угодно,учитывая дурацкую систему выборов США.Все о ней здесь- https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53558176 Ключевая фраза- "In 2016, Donald Trump had almost three million fewer votes than Hillary Clinton, but won the presidency because the electoral college gave him a majority." -- Три миллиона голосов простых людей,не стоят выеденного яйца.Вопрос-зачем они вообще на выборы ходят,если ничего не решают.Клинтон получила на три миллиона больше голосов на выборах 2016г,но коллегия выборщиков из 500+ пи....сов,типа наших депутатов,сделали президентом Трампа.Все может получиться по такому же сценарию и в этом году.Я не удивлюсь.Предвыборные замеры температуры,выглядят так- https://www.bbc.com/news/election-us-2020-53657174
Звиняйте за оффтоп, але пройти повз не можу - кожного разу вибішує ця муйня з рашаЗМІ. Виборщики голосують так як проголосував штат, і не інакше. Нічого спільного з депутатами. Якщо в штаті більшість голосів набрав один кандидат - йому дістаються усі виборщики штату. Кількість виборщиків залежить від населення - в техасу півсотні в аляски два чи три. Таким чином перемагає кандидат який переміг у більшості штатів - так склеюється федеративна країна докупи. Система проста і робоча, і не нам учити їх жити!
Кучинелли написав:Дело в том, что , если сейчас или в ближ время биток не пойдёт вверх, то разрушится модель внушения пиплу о туземуне.Как так. триллионы долларов влиты, институционалы уже покупают, технически из треугольника вышли вверх...а где же поход дальше.Тогда все рассказы о 20-30, тем более 70-100 это просто бред и обман.Следовательно высока вероятность некоторой коррекции и след рывок.Это в том случае. если это устраивает сильных мира сего.Уже писал. что обрушить вниз им тоже раз плюнуть.
Приветствую. Ну так тут же вроде писали, что ни кому тот туземун на фиг не надо. Как только начинается рывок - сразу начинаются проблемы у бирж с надзором. Вот вчера по Хуоби была инфа об аресте топов и не понятно то ли фейк то ли нет и на этот раз пронесло. А если что то с бананом случится? Заблочат вывод например "до выясненния". А там треть рынка.
Привет.Совершенно верно.Прижать могут очень легко.Но всё и дело в том. нужно ли это им.Кому им.В биток влошились уже сильные мира сего.Конечно сейчас среди этих сильных есть и ярые противники.Но у сильных есть протеже в правительствах, на том и стоит.Кто победит пока неизвестно.Вариант туземуна под большим вопросом, но неисключён.По технике варианты вниз 12-9 тоже реальны.А вверх хотя бы до 15 совсем можно и близко.Очень верно ты заметил, что прижав биржи. можно очень сильно ударить по крипте.Если монеты не будут торговаться и выводиться с бирж, то они рухнут в цене.Частным образом продавать что то будет нелепо, т к не будет на что и кого ориентироваться.Но видимо есть причины не нажимать так сильно.
kotyk222 написав:Звиняйте за оффтоп, але пройти повз не можу - кожного разу вибішує ця муйня з рашаЗМІ. Система проста і робоча, і не нам учити їх жити!
По системе вопрос спорный.Клинтон имела перевес в 3 млн выборцев и проиграла.Ну да. ну система, ну их дело.Но небезосновательно многие считают такую систему "нехорошей".У националистов есть привычка на рашу вешать всё что вешается.Во всех наших бедах виновата Москва.Конечно, иначе и быть не может, мы это прекрасно знаем и понимаем. ПС этож до какой степени нужно было укатать страну Пете, чтобы страна зубожила и вместо него выбрала Зе.Люди от умопомрачения, от бед, от обнищания уже закрыв глаза выбрали лишь бы кого, в надежде на хоть какие то улучшения.И получили ещё хуже.Виновата конечно раша.
Кучинелли написав: Привет.Совершенно верно.Прижать могут очень легко.Но всё и дело в том. нужно ли это им.Кому им.В биток влошились уже сильные мира сего.Конечно сейчас среди этих сильных есть и ярые противники.Но у сильных есть протеже в правительствах, на том и стоит.Кто победит пока неизвестно.Вариант туземуна под большим вопросом, но неисключён.По технике варианты вниз 12-9 тоже реальны.А вверх хотя бы до 15 совсем можно и близко.Очень верно ты заметил, что прижав биржи. можно очень сильно ударить по крипте.Если монеты не будут торговаться и выводиться с бирж, то они рухнут в цене.Частным образом продавать что то будет нелепо, т к не будет на что и кого ориентироваться.Но видимо есть причины не нажимать так сильно.
Ну если с битком более-менее всё ясно - то вот с альтой - нет. Летом затеплилась надежда на дефаи, которые разогрели эфир, а затем и трон. Сейчас как мне видится - тема сдохла. Не суть по каким причинам - ты ж сам и писал, полностью согласен. Эфир конечно поддерживает запуск 2.0, но без нормального использование будет хорошая техническая инновация (и то не факт), которая вряд ли удержит цену. В конце концов - мало ли хороших с точки зрения технологий монет...Да тот же Кардано... Это я к чему - индекс доминирования прямо сейчас выбивает 64.5, а дальше только 67 видится. Три пункта по индексу - это реально много. Учитывая, что и эфир не спешат валить, думаю по многим альтам будут средние весенние цены. В первую очередь EOS, BCH. Может трон. И не факт, что поднимутся.
Биток находится в бычьем ралли после халвинга. 75% стейблов завели за последние полгода с расчетом на коррекцию, а ее все нет и нет. Крупный игрок (под этим понятием подразумевается коллективный инстинкт лучших игроков) понимает, что эти деньги фактически лежат мертвым грузом и ждут от них слива. Не будут они сливаться.
osafly написав:Завтра момент истины для всех финансовых рынков.Произойти может все что угодно,учитывая дурацкую систему выборов США.Все о ней здесь- https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53558176 Ключевая фраза- "In 2016, Donald Trump had almost three million fewer votes than Hillary Clinton, but won the presidency because the electoral college gave him a majority." -- Три миллиона голосов простых людей,не стоят выеденного яйца.Вопрос-зачем они вообще на выборы ходят,если ничего не решают.Клинтон получила на три миллиона больше голосов на выборах 2016г,но коллегия выборщиков из 500+ пи....сов,типа наших депутатов,сделали президентом Трампа.Все может получиться по такому же сценарию и в этом году.Я не удивлюсь.Предвыборные замеры температуры,выглядят так- https://www.bbc.com/news/election-us-2020-53657174
Звиняйте за оффтоп, але пройти повз не можу - кожного разу вибішує ця муйня з рашаЗМІ. Виборщики голосують так як проголосував штат, і не інакше. Нічого спільного з депутатами. Якщо в штаті більшість голосів набрав один кандидат - йому дістаються усі виборщики штату. Кількість виборщиків залежить від населення - в техасу півсотні в аляски два чи три. Таким чином перемагає кандидат який переміг у більшості штатів - так склеюється федеративна країна докупи. Система проста і робоча, і не нам учити їх жити!
С какой РашаСми?? О чем речь и что за бред??Возьмите почитайте ссылку что я кидал о системе выборов,переведите ее в конце концов... ББС-это рашаСми?? Вы в своем уме? Система выборов в Америке не меняется с момента основания страны,с 18!!! века. С тех пор воды утекло океан.Система была придумана большей частью из за проблем с логистикой и скоростью передвижения в те времена...А так же для того,чтобы впоследствии,лишить права голоса черное население..Выборщику ничего не мешает проголосовать по своей симпатии и ему ничего не грозит,кроме того что его обьявят так сказать "ненадежным" если он не "исполнит волю" своих избирателей штата...О Боже,какой позор(по меркам Украины) Трамп в прошлых выборах,победил именно благодаря этой дэбильной системе.А кто там кого подкупал и вмешивался,вот у рашаСми и спросите,"умный" Вы наш.Никто никого не поучает жить,мы просто обсуждаем американскую выборную систему.Для нас она во всяком случае-не подойдет,однозначно...в олигархической,продажной стране.У нас 73% даже с прямым правом голоса,не знают что делать и каждый раз какую нить ...уйню порят.Эту страну уже не вылечить,какой там других учить..Тут свое сохранить не можем..и балансируем на грани.О чем Вы?
Что самое интересное-золото ростет...Фондовые рынки ростут,американский в том числе и нехило так ростет..Просто удивительные вещи наблюдаем мы.А альту в пол таки укатали на росте битка..Так реально можем перехай последних нескольких лет зробыть и взять 15К,ну или около того-14700 к примеру.