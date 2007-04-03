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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 03 лис, 2020 23:49
Сейчас все Альтисты должны уповать на то, чтоб биток пошел как можно выше, потом по традиции бычьего ралли наступает черед альтов.
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Zebra
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Додано: Сер 04 лис, 2020 00:22
По биткоину-бычье ралли и не заканчивалось,коррекция и с нова в гору,а по альтам,с 1го сентября начавшаяся коррекция,к ноябрю превратилась не в ралли,а в х...ялли! Тут дело больше в выборах и все ждут коррекции и падения везде.Думаю к утру будет видно кто победил и произойдет разрядка облегчения...Возможно и с кратковременным ростом.Альтпружина и так сжалась до упора,теперь куда то должна с импульсом отстрелить.
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osafly
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