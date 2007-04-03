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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 04 лис, 2020 00:22
По биткоину-бычье ралли и не заканчивалось,коррекция и с нова в гору,а по альтам,с 1го сентября начавшаяся коррекция,к ноябрю превратилась не в ралли,а в х...ялли! Тут дело больше в выборах и все ждут коррекции и падения везде.Думаю к утру будет видно кто победил и произойдет разрядка облегчения...Возможно и с кратковременным ростом.Альтпружина и так сжалась до упора,теперь куда то должна с импульсом отстрелить.
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osafly
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Додано: Сер 04 лис, 2020 10:47
Ну что,похоже снова случится непредвиденное и Трамп останется на второй срок,шансы весьма велики согласно последним результатам.И снова больше миллиона голосов(ближе к полутора млн) могут оказаться ни о чем.Вот Вам и американская система выборов,где голоса людей-ничего не решают...ни-че-го,кто бы там что ни говорил!Так там две партии всего.Перенеся на Укр.реалии,это если бы на наших выборах 73% голосов получил "оманский осел",а президентом бы выбрали Бойко или Медведчука-эдакие "избранные".Справедливо?? Если будет снова Трамп,кризис сможет немного подождать.Амер.рынки вчера были в конкретной эйфории.А сегодня золото начало падать,прям как 4 года назад,с победой Трампа,как ему и пророчили аналитики.
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osafly
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