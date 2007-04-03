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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2020202120222023

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 169
1) дно вже було пройдено
28%
47
2) не нижче 3500
12%
20
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
34%
58
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 19:25

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

14200 ====> 16000

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Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 23:17

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

В лонге?? Или только попкорн??
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 23:54

  osafly написав:В лонге?? Или только попкорн??

Буду шортить от 15500, там гарантированный откат будет до 15000, можно 3% словить.
Более того считаю, что с района 15500 может быть серьезная коррекция.

И все ещё держу лайткоин.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 10:41

  Zebra написав:
  osafly написав:В лонге?? Или только попкорн??

Буду шортить от 15500, там гарантированный откат будет до 15000, можно 3% словить.
Более того считаю, что с района 15500 может быть серьезная коррекция.

И все ещё держу лайткоин.


Зебра,3% то не серьезно.Вон на LINK внимание обратите,там монета практически ежедневно ходит +-7-10%.В неделю по крайней мере,2-3 таких движения точно есть.Уж коли в шорт по битку вставать,то с более амбициозными целями,потому как запхали его уже на горище.Сам подумавал об этом,но после 14-потолка ближайшего нет,как и уровней.Куда эти фокусники его запихают??15 конечно уровень что называется "круглый" и осталось всего ничего.А тем временем,Байден практически выиграл выборы в США.Осталось несколько голосов.Все аналитики предрекают слабость доллара,вплоть до 1.4 к евро.При демократе Обаме,тоже помнится пик на 1.6.Посмотрим чем все обернется.Пока биткоин-выборы мало колышут,фонда так же прет вверх.
osafly
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  #<1 ... 2020202120222023
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