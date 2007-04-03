14200 ====> 16000
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 04 лис, 2020 19:25
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
14200 ====> 16000
Додано: Сер 04 лис, 2020 23:17
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
В лонге?? Или только попкорн??
Додано: Сер 04 лис, 2020 23:54
Додано: Чет 05 лис, 2020 10:41
Зебра,3% то не серьезно.Вон на LINK внимание обратите,там монета практически ежедневно ходит +-7-10%.В неделю по крайней мере,2-3 таких движения точно есть.Уж коли в шорт по битку вставать,то с более амбициозными целями,потому как запхали его уже на горище.Сам подумавал об этом,но после 14-потолка ближайшего нет,как и уровней.Куда эти фокусники его запихают??15 конечно уровень что называется "круглый" и осталось всего ничего.А тем временем,Байден практически выиграл выборы в США.Осталось несколько голосов.Все аналитики предрекают слабость доллара,вплоть до 1.4 к евро.При демократе Обаме,тоже помнится пик на 1.6.Посмотрим чем все обернется.Пока биткоин-выборы мало колышут,фонда так же прет вверх.
Додано: Чет 05 лис, 2020 11:24
Если бы я обращал внимание на всякий стремный LINK, уже давно бы слил депо. Меня устраивает только гарантированная прибыль в районе 0-10% в месяц и сладкий сон, за год это 60%+ на практике.
Додано: Чет 05 лис, 2020 11:37
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Индекс доминировавания 65.45 следующая остановка 67 и дальше 70+. Причём если 71 сломают - то там вообще ад начинается - сопротивлений никаких дальше нет. Биток идет вертикально, если он посыпится (а он точно посыпется), топ-альты (кроме эфира,линка и может бнб) пробьют весенее дно. По отношению к битку - точно. За дефаи вообще молчу... Сумно конечно ИCО№2. Не выходит цветок каменнЫй, не может найти практического примения крипта...
Додано: Чет 05 лис, 2020 13:37
Я конечно слежу тоже за происх, но выводы адекватные сделать не могу.все мои источники тоже запутались.просто имеем нестандартную сит.Реально заработать скорее можно угадыванием.Сам рынок с доминацией в две трети. собственно иррационален.Поэтому делать серьёзные ставки не стоит.В лучшем случае как Зебра со стопом ловит пару процентов.
Додано: Чет 05 лис, 2020 13:41
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Я всё таки считаю, что там будет нечто интересное.Много монет с низкой капой. они в развороте могут дать десятки-сотни иксов.Только угадать какие.За дампом стоят люди типа СБФ ...Фридман.манипулятор отменный, ему счас передали Sushi.Это сео биржи FTX и поставщика ликвидности Аламеда.чувак делает миллионы из воздуха.Наша задача сложная - или слить ему или взять с ним.
Додано: Чет 05 лис, 2020 14:19
сложный вопрос. Да и авантюрный. Даже линк от хаёв сложился в два раза. SNX - почти в три раза, ААVE - почти в 4 раза, JST, kava - тоже в разы. Хотя МKR вроде как всего на 30% может временно Про остальное и молчу - Суши, УМИ и прочую фигню - хотя все каналы ей были забиты. Может конечно на дне поднять эти брилианты была бы хорошая думка- но где ж то дно? В пользу твоей версии говорит и цена эфира, да и трона. Не верю, что только надеждами на запуск ефир 2.0 цена держится около 400. Ну а старички конечно в ауте.
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