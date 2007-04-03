Додано: Чет 05 лис, 2020 14:19

Кучинелли написав: lrs7719 написав: За дефаи вообще молчу... Сумно конечно ИCО№2. За дефаи вообще молчу... Сумно конечно ИCО№2.



Я всё таки считаю, что там будет нечто интересное.Много монет с низкой капой. они в развороте могут дать десятки-сотни иксов.Только угадать какие.За дампом стоят люди типа СБФ ...Фридман.манипулятор отменный, ему счас передали Sushi.Это сео биржи FTX и поставщика ликвидности Аламеда.чувак делает миллионы из воздуха.Наша задача сложная - или слить ему или взять с ним. Я всё таки считаю, что там будет нечто интересное.Много монет с низкой капой. они в развороте могут дать десятки-сотни иксов.Только угадать какие.За дампом стоят люди типа СБФ ...Фридман.манипулятор отменный, ему счас передали Sushi.Это сео биржи FTX и поставщика ликвидности Аламеда.чувак делает миллионы из воздуха.Наша задача сложная - или слить ему или взять с ним.

сложный вопрос. Да и авантюрный. Даже линк от хаёв сложился в два раза. SNX - почти в три раза, ААVE - почти в 4 раза, JST, kava - тоже в разы. Хотя МKR вроде как всего на 30% может временноПро остальное и молчу - Суши, УМИ и прочую фигню - хотя все каналы ей были забиты. Может конечно на дне поднять эти брилианты была бы хорошая думка- но где ж то дно? В пользу твоей версии говорит и цена эфира, да и трона. Не верю, что только надеждами на запуск ефир 2.0 цена держится около 400. Ну а старички конечно в ауте.