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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2021202220232024

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.9 5 170
1) дно вже було пройдено
28%
47
2) не нижче 3500
12%
21
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
34%
58
Всього голосів : 170
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 14:46

  Zebra написав:Биток гонит wall street за вертолетные деньги. Легко им достались - легко могут быть потрачены на всякий мусор.


Кстати, самое интересное как раз не в битке.Интересно, как поведут себя альты.И какие.Даже мы . кот в крипторынке не первый год, очень неоднозначно реагируем на изменение цены в разы и тем более в десятки раз.А ведь для крипты это нормально :)
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 14:48

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Объемы по битку смотрели???Объемы так себе.В апреле-июне были больше.О чем это говорит??Какой ненормальный будет покупать на этих уровнях,чтоб за сутки,его слили в унитаз снова на несколько тысяч,сделав инвестором опять на несколько лет! А альту брать сейчас-еще страшнее :D там дна нет вообще.
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 15:01

Судя по ленте ликвидаций на Bitfinex, допускаю, что альты себя плохо чувствуют в том числе из за принудительных продаж в паре к битку. Учитывая, что Binance и другие площадки уже давно сделали маржиналку, то версия вполне реальная. Когда всех ликвидируют - альты могут стрельнуть.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 15:37

  Zebra написав:Судя по ленте ликвидаций на Bitfinex, допускаю, что альты себя плохо чувствуют в том числе из за принудительных продаж в паре к битку. Учитывая, что Binance и другие площадки уже давно сделали маржиналку, то версия вполне реальная. Когда всех ликвидируют - альты могут стрельнуть.


Ну да,куда ж их потом девать то с баланса биржи?? не оставлять ведь в убыток,кому эти фантики нужны? Впарить по завышенным ценам хомякам снова по второму кругу :lol: Perpetuum Mobile
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 15:48

  osafly написав:
  Zebra написав:Судя по ленте ликвидаций на Bitfinex, допускаю, что альты себя плохо чувствуют в том числе из за принудительных продаж в паре к битку. Учитывая, что Binance и другие площадки уже давно сделали маржиналку, то версия вполне реальная. Когда всех ликвидируют - альты могут стрельнуть.


Ну да,куда ж их потом девать то с баланса биржи?? не оставлять ведь в убыток,кому эти фантики нужны? Впарить по завышенным ценам хомякам снова по второму кругу :lol: Perpetuum Mobile

Эти фактики как фишечки в казино, без них казино не казино.
Zebra
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