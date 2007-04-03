Кстати, самое интересное как раз не в битке.Интересно, как поведут себя альты.И какие.Даже мы . кот в крипторынке не первый год, очень неоднозначно реагируем на изменение цены в разы и тем более в десятки раз.А ведь для крипты это нормально
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 05 лис, 2020 14:46
Кстати, самое интересное как раз не в битке.Интересно, как поведут себя альты.И какие.Даже мы . кот в крипторынке не первый год, очень неоднозначно реагируем на изменение цены в разы и тем более в десятки раз.А ведь для крипты это нормально
Додано: Чет 05 лис, 2020 14:48
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Объемы по битку смотрели???Объемы так себе.В апреле-июне были больше.О чем это говорит??Какой ненормальный будет покупать на этих уровнях,чтоб за сутки,его слили в унитаз снова на несколько тысяч,сделав инвестором опять на несколько лет! А альту брать сейчас-еще страшнее там дна нет вообще.
Додано: Чет 05 лис, 2020 15:01
Судя по ленте ликвидаций на Bitfinex, допускаю, что альты себя плохо чувствуют в том числе из за принудительных продаж в паре к битку. Учитывая, что Binance и другие площадки уже давно сделали маржиналку, то версия вполне реальная. Когда всех ликвидируют - альты могут стрельнуть.
Додано: Чет 05 лис, 2020 15:37
Ну да,куда ж их потом девать то с баланса биржи?? не оставлять ведь в убыток,кому эти фантики нужны? Впарить по завышенным ценам хомякам снова по второму кругу Perpetuum Mobile
Додано: Чет 05 лис, 2020 15:48
Эти фантики как фишечки в казино, без них казино не казино.
Додано: Чет 05 лис, 2020 17:54
Ну вот яркий пример шиткоина UNI.Посмотрите на график - пока я поспал немного после обеда, уня на 40% отстрелила за считанные часы.Вот я об этом.Конечно, нужно было угадать и не ссыкнуть её по 1,8 купить.Я чесал руки, но взял др монетку. она на 15% за это время прыгнула - BZRX.
Додано: Чет 05 лис, 2020 18:13
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Было 0.03 битка по 11200, продал по 15000. Всё основное было зеке, сижу в просадке. Ждёмс альтсезона.
Додано: Чет 05 лис, 2020 18:18
Додано: Чет 05 лис, 2020 18:18
Дно может быть не последнее, но рискнул докупить ещё зека по 52. Сейчас намечается перелив из монеры в зека перед халвингом.
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