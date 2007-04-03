|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 05 лис, 2020 19:50
Вошел в шорт на 10% по 15145 Хочу добавить еще по 15440 и на 15900..Страшно по крупняку заходить..Чисто ради интереса поколупаюсь в песочнице,ввиду отсутствия движа по альтам...так,проверить себя
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 688
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 90 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 05 лис, 2020 19:50
Zebra написав: osafly написав:
В лонге?? Или только попкорн??
Буду шортить от 15500, там гарантированный откат будет до 15000, можно 3% словить.
Более того считаю, что с района 15500 может быть серьезная коррекция.
И все ещё держу лайткоин.
Я так понимаю, 5 коп не получилось у товарища. Но прикоольно
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 32861
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2614 раз.
- Подякували: 3851 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 05 лис, 2020 20:00
Уже нормально отскочили... Боты откупили вмиг. Идем на 15500... Пролив если и будет то не ожиаднный на ровном месте на 1-2,5к вниз
-
OptiX
-
-
- Повідомлень: 146
- З нами з: 13.09.19
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 05 лис, 2020 20:02
OptiX написав:
Уже нормально отскочили... Боты откупили вмиг. Идем на 15500... Пролив если и будет то не ожиаднный на ровном месте на 1-2,5к вниз
Верно, шортить ровно на 15к это банально и рискованно.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 9097
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1112 раз.
- Подякували: 1563 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|67310
|193991272
|
|
|7277
|1671442
|
Чет 05 лис, 2020 16:21
ЛОБ
|
|38
|49688
|
|