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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2022202320242025

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.9 5 170
1) дно вже було пройдено
28%
47
2) не нижче 3500
12%
21
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
34%
58
Всього голосів : 170
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 19:50

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Вошел в шорт на 10% по 15145 Хочу добавить еще по 15440 и на 15900..Страшно по крупняку заходить..Чисто ради интереса поколупаюсь в песочнице,ввиду отсутствия движа по альтам...так,проверить себя
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 19:50

  Zebra написав:
  osafly написав:В лонге?? Или только попкорн??

Буду шортить от 15500, там гарантированный откат будет до 15000, можно 3% словить.
Более того считаю, что с района 15500 может быть серьезная коррекция.

И все ещё держу лайткоин.

Зображення

Я так понимаю, 5 коп не получилось у товарища. Но прикоольно :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 20:00

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Уже нормально отскочили... Боты откупили вмиг. Идем на 15500... Пролив если и будет то не ожиаднный на ровном месте на 1-2,5к вниз
OptiX
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 20:02

  OptiX написав:Уже нормально отскочили... Боты откупили вмиг. Идем на 15500... Пролив если и будет то не ожиаднный на ровном месте на 1-2,5к вниз

Верно, шортить ровно на 15к это банально и рискованно.
Zebra
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