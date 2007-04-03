Додано: Чет 05 лис, 2020 20:32

От ДоуДжонса.Может кому то пригодится, т к это очень мудрый трейдер



Вчера не получил ни одного из сигналов к шорту(поломали медвежий дивер + дневка не закрылась медвежьим поглощением), поэтому всё так же по битку вне рынка. В такой неадекватный рост входить я, естественно, не хочу и просто остаюсь наблюдателем. Если честно, вообще обзор делать не хотелось, т.к крайне туманны ближайшие перспективы, ибо даже непонятно, где могут остановить этот рост, т.к уровней толком и нет. Т.е опираться сейчас на какие-то уровни исходя из тех.анализа абсолютно бессмысленно. Понятное дело, что скоро этот непонятный кем-то контролируемый рост завершится и мы увидим болезненное снижение, но от каких отметок это произойдет - тут я не уверен, что вообще кто-либо может дать ответ на этот вопрос. Возможно, теперь стоит ориентироваться на какие-то круглые уровни(15000, 15500, 16000 и т.д).



Движение становится всё вертикальнее и, в такой ситуации, остается лишь ждать кульминацию покупок со свечой с большим спредом и объёмом, но как-то пока этого не видно. На дневках по бирже Binance вообще нет каких-то аномальных объёмов. Складывается ощущение, что биткоин могут тянуть наверх абсолютно беспрепятственно и абсолютно до любых значений.



В общем, пока жду адекватного продавца, ибо его пока нет. Биткоину спокойно дают расти и это очень странно. Ну а шортить "на удачу" от круглых уровней пока страшновато.