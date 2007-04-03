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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 02:29
тоже не понимаю кто тут не видит уровней, все достаточно очевидно и сигналы были четкие. осталось закрепиться выше 15600 и увидим ATH на новый год. в любом случае стопы поставить сейчас легко
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 02:31
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
15680 шорт четверть котлеты, стоп 16300
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