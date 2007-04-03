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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 02:29
тоже не понимаю кто тут не видит уровней, все достаточно очевидно и сигналы были четкие. осталось закрепиться выше 15600 и увидим ATH на новый год. в любом случае стопы поставить сейчас легко
логарифмический https://www.tradingview.com/x/rTCuOIDy
обычныйhttps://www.tradingview.com/x/qnNeyMP5
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spacemachine
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 02:31
15680 шорт четверть котлеты, стоп 16300
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Zebra
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 02:48
15846 еще 1/4 усреднение
стоп там же
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 08:54
Чет и не пахнет даже сливом на этих уровнях, тянут на 17-18к, там может небольшая коррекция и будет до 15.5-16...
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OptiX
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 09:12
OptiX Да нет, туго пошло, посмотрим, как дальше
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ishvara
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 09:50
Индекс жадности-страха - 90. Ультро экстремальная жадность. Это уровни июня 2019
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lrs7719
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 10:09
lrs7719 написав:
Индекс жадности-страха - 90. Ультро экстремальная жадность. Это уровни июня 2019
И что случилось потом?
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ishvara
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