RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2023202420252026

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.9 5 170
1) дно вже було пройдено
28%
47
2) не нижче 3500
12%
21
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
34%
58
Всього голосів : 170
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 02:29

тоже не понимаю кто тут не видит уровней, все достаточно очевидно и сигналы были четкие. осталось закрепиться выше 15600 и увидим ATH на новый год. в любом случае стопы поставить сейчас легко
логарифмический
https://www.tradingview.com/x/rTCuOIDy
обычный
https://www.tradingview.com/x/qnNeyMP5
spacemachine
 
Повідомлень: 38
З нами з: 27.06.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 02:31

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

15680 шорт четверть котлеты, стоп 16300
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9103
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1112 раз.
Подякували: 1565 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 02:48

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

15846 еще 1/4 усреднение
стоп там же
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9103
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1112 раз.
Подякували: 1565 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 08:54

Чет и не пахнет даже сливом на этих уровнях, тянут на 17-18к, там может небольшая коррекция и будет до 15.5-16...
OptiX
 
Повідомлень: 147
З нами з: 13.09.19
Подякував: 4 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 09:12

OptiX Да нет, туго пошло, посмотрим, как дальше
ishvara
 
Повідомлень: 1554
З нами з: 09.12.12
Подякував: 259 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 09:50

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Индекс жадности-страха - 90. Ультро экстремальная жадность. Это уровни июня 2019
lrs7719
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1904
З нами з: 13.07.16
Подякував: 341 раз.
Подякували: 411 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 10:09

  lrs7719 написав:Индекс жадности-страха - 90. Ультро экстремальная жадность. Это уровни июня 2019

И что это означает?
ishvara
 
Повідомлень: 1554
З нами з: 09.12.12
Подякував: 259 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 10:24

  ishvara написав:
  lrs7719 написав:Индекс жадности-страха - 90. Ультро экстремальная жадность. Это уровни июня 2019

И что это означает?

20 ?
J
 
Повідомлень: 4988
З нами з: 19.01.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 10:38

  ishvara написав:
  lrs7719 написав:Индекс жадности-страха - 90. Ультро экстремальная жадность. Это уровни июня 2019

И что это означает?

Назревшую и перезревшую коррекцию.
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 689
З нами з: 29.05.14
Подякував: 34 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 12:11

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Интересно, будет ли период фомо и параболический рост, а также перелив в альты, и повторение фомо-роста там.
olmyb
Аватар користувача
 
Повідомлень: 73
З нами з: 08.09.14
Подякував: 88 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2023202420252026
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 6732, 6733, 6734
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
67332 194012937
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 лис, 2020 13:11
vitaliy_berdinskikh
Валютный рынок в мире 1 ... 726, 727, 728
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7277 1673074
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 лис, 2020 16:21
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 49746
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron